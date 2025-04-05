Красавица Балауса Муздиман одержала победу на вечере бокса в Астане

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман (6-0, 5 КО) выступила на вечере бокса в Астане, сообщает Zakon.kz.

Муздиман провела бой с филиппинкой Марией Терезой Пинили (7-1, 2 КО). Этот поединок прошел в легчайшем весе и был рассчитан на восемь раундов по две минуты. Его итогом стала уверенная победа казахстанки единогласным решением судей.

Таким образом, Балауса Муздиман одержала седьмую победу в профессиональной карьере и по-прежнему остается непобежденной, а Мария Тереза Пинили потерпела второе поражение на профи-ринге. Напомним, хедлайнерами вечера бокса в Астане станут казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) и француз Анауэль Нгамиссенге (14-0, 9 КО).





"Смелая казахская девочка. Поздравляю с победой!" – поддержал девушку в социальной сети непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Анита Адишева драматично проиграла на Кубке мира по боксу в Бразилии.