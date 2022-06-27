Шавкат Рахмонов получил 50 тысяч долларов от UFC за лучшее выступление
Фото: Instagram/ufcrussia
Промоушн UFC назвал имена файтеров, которые получили бонусы по итогам турнира UFC Vegas 57, прошедшего в ночь на 26 июня. Каждый боец вознагражден денежной премией в размере 50 тыс. долларов, сообщает Zаkon.kz.
Бонус за лучшее выступление вечера достался Шавкату Рахмонову, который за три секунды до окончания второго раунда сабмишеном переиграл американца Нила Магни.
Также лучшими выступлениями отметились Тиаго Мойзез и Джош Парисян.
Шавкат Рахмонов победил Нила Мэгни на UFC Vegas 57
Новость по теме
Лучшим поединком вечера назван главный бой турнира между россиянином Арманом Царукяном и представителем Польши Матеушем Гамротом.
Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 млн тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ