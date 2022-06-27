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Шавкат Рахмонов получил 50 тысяч долларов от UFC за лучшее выступление

UFC Победа Бонус Фото: Instagram/ufcrussia
Промоушн UFC назвал имена файтеров, которые получили бонусы по итогам турнира UFC Vegas 57, прошедшего в ночь на 26 июня. Каждый боец вознагражден денежной премией в размере 50 тыс. долларов, сообщает Zаkon.kz.

Бонус за лучшее выступление вечера достался Шавкату Рахмонову, который за три секунды до окончания второго раунда сабмишеном переиграл американца Нила Магни.

Также лучшими выступлениями отметились Тиаго Мойзез и Джош Парисян.

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Лучшим поединком вечера назван главный бой турнира между россиянином Арманом Царукяном и представителем Польши Матеушем Гамротом.

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