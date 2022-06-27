Шавкат Рахмонов получил 50 тысяч долларов от UFC за лучшее выступление

Фото: Instagram/ufcrussia

Промоушн UFC назвал имена файтеров, которые получили бонусы по итогам турнира UFC Vegas 57, прошедшего в ночь на 26 июня. Каждый боец вознагражден денежной премией в размере 50 тыс. долларов, сообщает Zаkon.kz.

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