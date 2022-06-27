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Когда нужно оплатить налог на имущество

сроки уплаты налога на имущество Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ДГД Мангистауской области рассказали, когда истекает срок уплаты налога на имущество, и ответили на другие вопросы, передает Zakon.kz.

Так, уплата по налогу на имущество физических лиц за 2021 год производится в бюджет по месту нахождения объектов обложения не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом (календарный год), то есть не позднее 1 октября 2022 года.

Проверить задолженность по налогам на имущество можно на сайте КГД МФ РК (kgd.gov.kz) в разделе «Электронные сервисы» – «Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности». Для этого нужно ввести свой ИИН, также это можно сделать на портале электронного правительства либо через мобильное приложение e-Salyq Azamat в разделе «Электронные сервисы» – «Сервис о задолженности по налоговым и социальным платежам» путем ввода ИИН.

Также в департаменте рассказали, как вернуть излишне уплаченную сумму государственной пошлины. Ее возврат производится органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится по месту ее уплаты на банковский счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

При этом в ДГД отметили, что документы на возврат излишне уплаченной суммы госпошлины должны быть представлены в орган государственных доходов до истечения трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы в бюджет.

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Лариса Черненко
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