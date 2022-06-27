Энди Маррей намерен выиграть «Уимблдон – 2022»

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей сделал громкое заявление перед «Уимблдоном». Шотландец, вылечивший травмы, хочет выиграть трофей на домашнем турнире, сообщает Zakon.kz.

Британский теннисист оптимистично смотрит на будущие игры открытого чемпионата Англии. Недавно он обыграл грека Стефаноса Циципаса и был в шаге от победы на турнире в Штутгарте.

Несколько недель назад я уже показал, что все еще умею хорошо играть в теннис. Обыграл парня из Топ-5, а затем еще и дал бой Берреттини, который является одним из лучших игроков на траве. Я хорошо тренировался. Знаю, что все еще могу хорошо играть в теннис. Но теперь мне нужно показать это на корте. Теннисист Энди Маррей

Энди Маррей дважды побеждал на Уимблдонском травяном турнире: в 2013 и 2016 годах.

Я хочу выиграть турнир, это моя цель. Честно говоря, в прошлом году выступал на турнире, не будучи хорошо подготовленным физически. Чувствовал себя неважно, у меня было довольно много травм во время подготовки к нему. Я был действительно близок к тому, чтобы пропустить турнир. Сейчас, надеюсь, что буду хорошо себя чувствовать. Энди Маррей

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