Топ-10 счастливых мужских имен

Считается, что, правильно выбрав имя сыну, родители создают благополучный старт для дальнейшей счастливой жизни ребенка. Имена, которые непременно принесут удачу мальчикам, — в материале Zakon.kz.

Определяясь с именем, необходимо понимать его значение. Учитывая смысловую нагрузку, нужно, чтобы имя энергетически позитивно влияло на судьбу будущего наследника. Происхождение имени глубоко откликается в характере и судьбе своего носителя, определяя таланты, ум, материальное благополучие, волю, способность к самореализации и многое другое.

Александр

Имя греческого происхождения, означает «защитник». Оно пользовалось популярностью еще в Древней Греции. Имя красиво звучит и благоприятно влияет на обладателя.

Называть в древности таким именем своих детей имели право только представители высшего сословия. Позже оно распространилось среди простых ремесленников.

Рекомендуется тем, кто пророчит своему ребенку будущее начальника и управленца, видя сына гендиректором или полководцем, так как Александр – прирожденный организатор и легко может достигать своей цели.

По характеру Александр лидер. В экстремальной ситуации он быстро умеет ориентироваться и принимать правильное решение. Кроме того, важной его чертой является обаяние и артистизм. Он легко найдет себя в любой компании и будет заметен на каждом мероприятии.

С женщинами Александр галантен, романтичен и честен. Если обещает жениться, то непременно сдержит свое слово.

Алихан

В переводе с арабского имя означает «великий хан» или «божественный правитель». Али – «возвышенный», хан – тюркский или монгольский титул «вождь племени, государь».

С раннего детства мальчик по имени Алихан отличается добрым нравом и отзывчивостью. Он растет пунктуальным и обязательным. Иногда он застенчив и нерешителен, но с возрастом Алихан становится более общительным.

Алихан всегда прислушивается к мнению родителей, которые легко могут повлиять на него, развив в сыне наилучшие черты характера. Мальчик обладает такими положительными качествами, как дисциплинированность и ответственность. Он хорошо учится и проявляет способность к науке.

Алихан умен и поэтому никогда не станет доказывать свою точку зрения, если поймет, что не прав. Верит фактам и редко поддается эмоциям. Обладатель этого имени самокритичен, видит свои недостатки и работает над их устранением. Также он интересный собеседник и верный товарищ.

Адилет

В переводе с казахского языка имя означает «честный», «справедливый». Давая сыну такое имя, родители наделяют энергетику мальчика высокими вибрациями, которые благоприятствуют их ребенку. Называя таким именем своего сына, родители желают ему вырасти правдивым, порядочным человеком, достойным счастливой жизни.

Адилеты принадлежат к тем людям, которые живут по принципу «семь раз отмерь – один отрежь». Он умеет планировать жизненные достижения и не тратит свое время на ненужные действия и негативных людей.

Адилет – прирожденный лидер, способный вести за собой людей. Природа наделила его такими редкими качествами, как целеустремленность, прямолинейность и упорство.

Виктор

Он – победитель, и этим все сказано! Именно так переводится с латинского это имя. Энергетика имени не даст ни единого шанса недоброжелателям и врагам. Импульсивность, порывы, склонность к риску и вместе с тем способность вовремя остановиться – сопутствующие успеха этой сильной и неординарной личности. Но при этом Виктор не жесток и не злопамятен, он просто нацелен на победу в любой период своей жизни и в любой сфере деятельности.

Основные его черты – стремление к успеху и чувство долга.

Ему нет равных в умении брать инициативу на себя в сложных ситуациях. Трудолюбие – это важнейшее качество Виктора. На него всегда можно рассчитывать, этот человек станет отличным другом. Он не способен обидеть другого просто так, редко переносит свое плохое настроение на окружающих.

Часто люди с таким именем любят что-то делать своими руками, отличаясь хозяйственностью.

Темир

Имя Темир происходит от казахского слова «темiр» и переводится как «железо». Широко используется для составления сложных имен, несет смысловую нагрузку «стойкий», «непобедимый». Это энергетически хорошее имя для мужчины.

Чаще всего Темиры очень отважные, наделены сильной волей, смелостью, настойчивостью и предприимчивостью. Эти мужчины большие везунчики, имеющие огромное количество друзей.

Темир легко добивается профессионального успеха, обладая такими качествами, как разносторонняя развитость. Являясь страстной натурой, он схватывает все на лету, удача сама летит ему в руки.

Темир реалист и прагматик, ему нужно все распланировать и разложить по полочкам. Но, несмотря на это, его легко ранить.

Носящий Темир легко преуспевает во всем, не важно, будь это романтическая творческая профессия или суровая армейская специальность. Они способны организовать прочный собственный бизнес, где действуют напролом и ведут довольно агрессивную политику, направленную против конкурентов. Мужчины с «железным» именем не боятся начинать все с нуля, если дело прогорит. Они прирожденные охотники – сильные, энергичные и настойчивые.

Елдар

Елдар переводится с казахского как «любящий свой народ», «патриот». Такой ребенок будет чтить своих родителей, культуру и традиции народа.

Мужчины, названные этим именем, привержены высоким идеалам. Имеют духовную силу, чувствительные и влюбчивые, тонкие натуры. Обладая большой душой, они никогда не откажут в помощи нуждающимся.

На работе их любят за их отзывчивость и бесконфликтность.

Даниил

С иврита имя переводится как «Бог – всему судья».

Мужчина, наделенный таким именем, очень уравновешенный. Не склонен принимать решения второпях. У Даниила прекрасно развита интуиция, все дела структурированы. Он обладает способностью все невзгоды и проблемы воспринимать оптимистично, сдержанно и без паники выходит из даже самой сложной ситуации.

С детства Даниилы склонны к точным наукам, интересуются механикой, любят аналитику. Зачастую они обладают выдающимися интеллектуальными способностями.

Кроме того, Даниилы – очень нравственные люди, редко подводят людей, ценят друзей и семью, любят свой дом и не склонны к бессмысленным авантюрам и предательствам.

Кайрат

Имя имеет арабско-персидское происхождение. Мальчиков часто называли Хайрат, что означает «благодать, дар, милосердие». Второе значение имени – «удивляющий, необыкновенный».

Именем Кайрат часто называют первенцев. Ранее долгожданного ребенка, родившегося у пар, которые не могли иметь детей или у немолодых родителей, которые уже отчаялись родить сына, называли Кайратом.

В Казахстан имя Хайрат пришло с исламизацией степи. Оно очень полюбилось, ведь для степного народа рождение наследника – это поистине дар Небес.

Неудивительно, что маленькие Кайраты в полной мере отмечены высокими вибрациями своего имени, служившего своего рода оберегом. Родители верят, что это имя наградит их малыша достойными качествами: благородством, отвагой, удалью и блестящими умственными способностями.

Ильяс

Это имя есть у нескольких народов. Например, с древнееврейского оно переводится как «любимец Бога». А мусульмане трактуют значение этого имени как «могущество Аллаха».

У Ильяса с детства проявляются такие черты, как упорство, воля, мужество и стойкость. Он немногословен, но если начинает говорить, то по существу и по делу.

Отличается спокойным и выдержанным характером, большую часть времени серьезен и собран. Как отмечают окружающие, его мысли являются тайной за семью печатями. Даже родные и близкие не всегда понимают, почему Ильяс молчалив и задумчив.

В делах и поступках Ильяс руководствуется своими соображениями, не пользуясь чужими советами, не следует чьим-то подсказкам. Он всегда рассчитывает только на самого себя, поэтому дела идут качественно и все под контролем.

Мужчины, названные Ильясами, чаще всего миролюбивы, но не податливы. Легки на подъем. Если Ильясу поступит предложение отправиться в кругосветное путешествие, то уже через полчаса он будет готов, чемоданы собраны, а такси подано.

При этом обладатель имени ответственен. Он любит, когда дела доведены до конца.

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Руслан

С тюркского языка Руслан означает «лев», так как является производным от имени Арслан. Характер имени Руслан определяется такими чертами, как забота, поддержка и сопереживание. Он может обладать даром настоящего целителя.

Руслан отличается способностью решать любые проблемы как в эмоциональной, так и в физической сферах.

Носитель этого имени обладает чувством ответственности и самоотверженно заботится о своей семье, друзьях и родных. Легко находит общий язык с детьми и с животными, проявляя при этом непостижимую для окружающих нежность и заботу.

Руслан — волевая личность. Ему не чужд риск ради благого дела. Душа такого человека часто нараспашку. Он готов всегда прийти на помощь друзьям и выручить близких.

Мужчине с таким именем свойственно достигать своих целей любыми путями, даже хитростью, но при этом — он настоящий боец, который никогда не сдается и продолжает действовать даже после поражения.