Топ-10 советов от экспертов: как стать счастливым и научиться радоваться жизни

Психологи считают, что искусству получать радость жизни и быть счастливым можно научиться. Zakon.kz изучил методику и собрал рекомендации специалистов.

Желание людей быть счастливыми понятно и находит отклик у специалистов. Книжные магазины полны изданий, где авторы размышляют о том, что такое человеческое счастье и можно ли его достичь, следуя советам. Как правило, их выводы сводятся к единому знаменателю – быть счастливым возможно, если изменить себя и отношение к жизненным обстоятельствам.



Научитесь видеть ситуацию в целом

Неприятности случаются с каждым человеком, только одни впадают от них в уныние, а другие делают выводы и умеют увидеть в них даже нечто положительное для себя. Умению увидеть ситуацию целиком, с плохим и хорошим, можно научиться. Для этого необходимо посмотреть на случившееся с другой стороны, вынести для себя что-то полезное и отпустить неприятность от себя. Помните, все, что случилось, уже стало прошлым, а впереди вас могут ожидать очень даже приятные события.

Находите счастье в мелочах

Эксперты считают, что навык радоваться любому пустяку создает у человека позитивную картину мира. Весна – солнце стало светить ярче, появились новые краски, день стал длиннее, утром муж сварил отличный кофе, сын впервые собрал конструктор – все это мелочи жизни, из которых она, в общем-то состоит, и которым можно радоваться хоть каждое мгновение. Попробуйте разглядеть эти приятные моменты вокруг себя. Радоваться жизни – это искусство, которому можно научиться.

Измените отношение к себе

Авторы книг по психологии в каждом своем труде обязательно пишут: никогда не думайте о себе плохо. Старайтесь себя чаще хвалить, радуйтесь своим успехам: большим и маленьким делам, говорите себе добрые слова. Если придерживаться этого правила каждый день, то постепенно вы заметите, как меняется самоощущение. Существует немалое число коуч-тренеров, которые ставят своим клиентам задачу: вести дневник и каждый день записывать не менее пяти дел, которые оказались самыми удачными или приятными. Данный прием поможет увидеть реальный результат от вашей деятельности, поверить в себя и свои силы, а также придаст уверенности, чтобы решиться на новые достижения.





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Поставьте себе новую цель



Перед тем, как выбрать новую цель в жизни, необходимо провести небольшую работу и честно ответить на простые вопросы: все ли вас устраивает в жизни; что хотелось изменить; какую цель поставили себе два года назад; получилось ли ее достичь; и чего большего всего хочется. Предположим, в прошлом году вы поставили перед собой цель выучить французский и поехать на отдых во Францию. Но затем, не сделав ни шагу, решили, что это слишком сложно и у вас ничего не получится. В результате имеем неудовлетворенность от себя и своей жизни. Эксперты рекомендуют не отступать от намеченной цели, а день за днем к ней идти. В результате вы получите новый жизненный опыт, решая по пути немало важных задач, что позволит вам еще больше поверить в себя.

Научитесь ко всему относиться с юмором Подготовьте себя к тому, что любой человек, и вы тоже, может оказаться в какой-то глупой или нелепой ситуации и даже выглядеть смешным. Попытка этого избежать и взять все под контроль, как правило, заканчивается провалом. Лучше относиться к любой жизненной ситуации с иронией, позволяя себе и другим быть несовершенными. Подобное отношение находит положительный отклик у окружающих.

Прощайте себя и других

Умение прощать – великое дело, тот, кто владеет этим даром, способен обрести счастье и радость жизни, говорят мудрецы. Если вы научитесь не судить себя и других за сделанные ошибки, то это существенно изменит ваше самоощущение от себя и от жизни. Известно также, что негатив и агрессия, направленные на себя или других, напротив, отягощают психологическое состояние, не решая при этом самой проблемы.

Занимайтесь спортом и составьте систему питания

Казалось бы, где психология, и где спорт и питание, но ученые давно установили, что при физических нагрузках организм человека вырабатывает гормон счастья – эндорфин. Последние исследования показали, что при часовой тренировке уровень эндорфинов в крови увеличивается в 7-10 раз. В свою очередь, разумное и здоровое питание позволяет держать тело в форме. Хороший внешний вид поднимает настроение и способствует повышению самооценки.

Дарите другим радость Считается, что самый простой и быстрый способ стать счастливым – это осчастливить другого человека. Лучше начинать с близких, например, позвонить родителям, которые скучают и им не достает внимания от взрослых детей. Это может быть кто-то из коллег – у сотрудницы день рождения, и вы знаете сорт ее любимых конфет для маленького презента. И в том, и в другом случае вы увидите радость этих людей и в ответ тоже почувствуете радость.

Относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы другие относились к вам

Понимать рекомендацию психологов можно буквально: хотите, чтобы вас уважали – уважайте других, хотите, чтобы вам помогали – помогайте другим и т. д. Правда, нужно быть готовым, что уважение и помощь иногда вы получите не от этих людей, но вам воздадут за ваши труды другие. В любом случае, добрые дела сделают свое дело и отношение к себе и окружающим изменится в лучшую сторону.

Верьте, что все у вас получится

Известно выражение "вера города берет". Психологи считают веру в себя и свои силы обязательным условием успеха. Поэтому важно научиться верить в себя, это возможно, если не отступать и продолжать идти к цели, преодолевая все препятствия. Каждая победа придаст еще больше уверенности в своих силах и способностях. В свою очередь, новое самоощущение и взятые вершины сделают вас счастливыми.