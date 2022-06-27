Защита от солнца – эксперт назвал слабое место кремов от загара

Эксперты предупреждают, что кремы от загара не защищают на 100% от солнечных ожогов, передает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук, завотделением дневного стационара по хирургии КазНИИОиР Дина Тулеуова отметила, что всем людям, вне зависимости от типа кожи, нужно загорать правильно. То есть, быть на пляже с 06:00 до 09:30 и после 16:00. Именно в эти периоды присутствуют косые лучи солнца, которые не вредны для кожи.

Мнение, что, намазавшись солнцезащитным кремом, можно хоть целый день ходить на открытом солнце – ошибочно. Во-первых, можно получить тепловой удар, а во-вторых, крем имеет свойство исчезать с кожи.

Нужно учитывать тот факт, что повышенное потоотделение, контакт с водой реки/озера/моря/океана резко снижает эффект от действия солнцезащитных кремов. Поэтому нужно быть внимательным. У белокожих людей не загар, а солнечный ожог. Нужно ограничить время пребывания на солнце. Но если это произошло, нужно нанести на красную кожу специальные крема после загара, успокаивающие кожу. Дина Тулеуова

Для белокожих людей прямые солнечные лучи – не друзья, потому что у них мало пигмента, который защищает кожу. Они не загорают, а сгорают на солнце (кожа становится красной).

Лучший способ защиты от солнца – ограниченное время. Если вы поехали на пикник в горы, с собой нужно иметь рубашку с длинными рукавами, шляпу, кепку и очки солнцезащитные. За полчаса до выхода на пляж или начала горного похода нужно смазать все открытые и потенциально открытые части тела двумя столовыми ложками крема SPF 50. Нужно обновлять слой крема каждые два часа. Дина Тулеуова

По словам онкологов, сам солнечный ожог в молодом возрасте не представляет такой серьезной угрозы, как в пожилом (старше 60 лет). Поэтому людям старшего поколения рекомендуется соблюдать меры предосторожности с двойным усердием.

Доктор медицинских наук, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова отметила, что всем людям с любыми типами кожи необходимо следить за своими родинками, пятнами на коже, отмечать, изменились ли они, каким образом, в течение какого времени.

Кандидат медицинских наук, дерматоонколог Алексей Ивакин дополнил, что признаки, которые должны вызвать настороженность – частые покраснения, зуд, шелушение, болезненные микротрещины на коже.