Загар с риском: почему солнце не всегда друг

Загар – это не знак здоровья, а сувенир от солнца с отсроченным эффектом. Он может выглядеть красиво, но завтра добавит морщин, пигментных пятен и даже проблем посерьезнее. Солнце не шутит, а SPF – не блажь. Почему нужно пользоваться кремом от загара, выяснял Zakon.kz.

Лето, солнце, пляж. Кажется, идеальный рецепт хорошего настроения и красивого цвета кожи. Мы привыкли считать загар символом здоровья, отпускного вайба и естественной "подтяжки лица". Но правда о солнечных ваннах далеко не такая романтичная.

Дерматологи и косметологи в один голос предупреждают: солнце может быть опасным. И если не подходить к нему с умом, последствия могут остаться с вами надолго, в прямом смысле.

Загар – это не оздоровление, а микроповреждение кожи

Клетки начинают активно вырабатывать меланин, пытаясь защититься от солнечного ожога. Многие считают, что загар – это красиво и полезно. Но правда ли, что он сигнализирует о том, что кожа уже получила вред? Мы поговорили с директором клиники, дерматологом Асель Нурмухамбетовой. Она рассказала нам обо всех нюансах загара.

"Да, верно, загар – это красиво, но однозначно не полезно. Загар – это защитная реакция кожи в ответ на повреждение от ультрафиолетового облучения. Каждый раз, когда вы выходите на солнце без защиты, вы увеличиваете риск появления преждевременных морщин, пятен, сосудов. Разрушается коллаген и эластин, накапливаются мутации ДНК, что увеличивает вероятность развития рака кожи", – рассказывает дерматолог Асель Нурмухамбетова.

Важно понимать, что солнечный ожог – это лишь видимая часть проблемы. Даже если кожа не покраснела и не шелушится, ультрафиолет все равно оказывает на нее разрушительное воздействие.

"SPF-крем – это часть ежедневной рутины вне зависимости от времени года. Но летом его использование особенно важно: защита от солнца – это элемент гигиены и профилактика фотостарения и рака кожи". дерматолог Асель Нурмухамбетова

Если игнорировать солнцезащитный крем и рекомендации специалистов, можно столкнуться с:

Фотостарением – сухость, дряблость, морщины и сосудистая сетка.

Гиперпигментацией – пятна, которые трудно вывести даже профессионально.

Ожогами – особенно на чувствительной коже.

Обострением хронических проблем.

Меланомой – самая агрессивная форма рака кожи.

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Кому лучше не загорать

Умеренное пребывание на солнце многим кажется безобидным, а загар – естественной частью лета. Но для некоторых групп людей солнечные ванны могут обернуться серьезными последствиями для здоровья. Важно понимать, что не всем кожа "прощает" даже короткое нахождение под ультрафиолетом.

"Существуют противопоказания к загару. Это люди со светлой кожей, І-ІІ фототипа (это типы, характеризующиеся высокой чувствительностью к солнечному свету и склонностью к солнечным ожогам), с большим количеством родинок; люди, перенесшие онкологические заболевания; во время приема фотосенсибилизирующих препаратов (некоторые антибиотики, гормоны, ретинолы и т. д.); после агрессивных косметологических процедур; при некоторых кожных заболеваниях; беременным и детям до 3 лет", – поясняет Асель Нурмухамбетова.

Как загорать безопасно: советы от косметолога Используйте SPF ежедневно, а не только на пляже.

Обновляйте солнцезащиту каждые два часа. Особенно если вы потеете, купаетесь или просто долго находитесь на улице.

Избегайте солнца в часы пик. Это время с 11:00 до 16:00. Ультрафиолет особенно агрессивен. В это время лучше оставаться в тени.

Не используйте косметику с кислотами и ретинолом днем. Она повышает чувствительность кожи к солнцу и может вызвать пигментацию.

Поддерживайте кожу антиоксидантами.

При первых признаках ожога действуйте сразу: термальная вода, алоэ-гель, пантенол, холодные компрессы. И никакого солнца в ближайшие дни.

Солнце – не враг, но и не безобидный приятель

Пляж, море, шум прибоя. В отпуске хочется все: и расслабиться, и поймать красивый загар, и забыть про суету. Солнце кажется лучшим спутником летнего настроения, ведь оно греет, дарит шоколадный оттенок и делает нас визуально "здоровее". Но это иллюзия, за которую кожа может заплатить слишком высокую цену. Пока мы мечтаем "подрумяниться", в ее глубинных слоях запускаются процессы разрушения.

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Если уж вы хотите, чтобы лето действительно шло вам на пользу, дайте своей коже то, что ей нужно: защиту, увлажнение и разумный подход. Потому что настоящий отдых – это не только расслабленное тело, но и спокойная, здоровая кожа, которая потом скажет вам: "Спасибо, что не поддались соблазну поджариться, как мясо на мангале".

С солнцем, безусловно, можно и нужно дружить, но на своих условиях: только с защитой, только с разумным подходом и только с уважением к собственному телу.

"В условиях городской жизни достаточно SPF 30, но если вы на отдыхе под активным солнцем, однозначно нужен SPF 50+", – говорит дерматолог Асель Нурмухамбетова.

Солнцезащитное средство – это не каприз и не косметика "для пляжа", а базовый элемент ухода за собой. Особенно если вы на отдыхе у моря, где солнечная активность особенно высока, а отражение от воды усиливает ультрафиолет вдвое.

Солнце – не злодей, но оно играет по своим правилам. И чтобы выиграть эту схватку, важно не забывать о главном: кожа все помнит. Она фиксирует каждый необработанный ультрафиолет, каждый забытый слой SPF и каждую минуту под палящими лучами без защиты. Так что, выбирая между загаром и здоровьем кожи, выбирайте мудро. Ведь самый модный цвет этого лета – это цвет ухоженной, спокойной и защищенной кожи.

Берегите себя не только в отпуске, но и каждый день. SPF – ваш союзник. А солнце пусть остается теплым, но безопасным фоном к вашему настроению, а не причиной для визита к дерматологу после дня, проведенного под палящим солнцем без крема от загара.