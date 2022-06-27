Трудовые будни пожарных Алматы: чего мы не знаем о тех, кто рискует жизнью

Алматинские огнеборцы ни минуты не сидят без дела, но согласились показать журналистам, как они работают, передает Zakon.kz.

В Алматы работают 20 подразделений, которые обеспечивают противопожарную безопасность. Пожарная часть №10 находится в микрорайоне Алатау Медеуского района.

Фото: Zakon.kz

В пожарной части круглосуточно дежурят до 10 человек личного состава в одной смене, всего их четыре. В боевом расчете постоянно находятся три пожарные машины – две обычные и одна с выдвижной автолестницей, способной вытянуться до девятого этажа.

Фото: Zakon.kz

Утверждения о том, что пожарные приезжают на вызов без воды в цистернах – чистейшей воды миф и неправда, отметил начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ Адильбек Жумабаев.

Фото: Zakon.kz

В пожарной части баки всех машин, стоящих наготове, заполнены водой. И на вызов мы всегда выезжаем с полными баками. Но есть свой нюанс. Вместимость бака для воды одной машины – пять кубов, мощность – 40 литров в секунду. Вместимость бака воды другой машины – восемь кубов, производительность насоса – 70 литров в секунду. То есть, этот запас очень быстро заканчивается. Но по всему Алматы у нас есть пожарные гидранты в колодцах. Вы, наверное, видели, как наши пожарные машины стоят на улице и воду забирают для тушения пожара. Мы забираем воду и увозим. Тушим пожары только питьевой водой. У нас ни разу не было случая, чтобы машины выезжали без воды. Но человек, у которого дом горит, не дай Бог, находится в состоянии паники, и видит, как за пять минут вода в цистерне полностью заканчивается, и он думает, что нет воды. Адильбек Жумабаев

По приезде на место ЧП пока одно отделение тушит пожар, второе ищет источник воды. Когда у первого отделения заканчивается вода, в дело вступает второе отделение, чей бак еще полон, а первое отделение набирает воду, при необходимости зовет подкрепление. Таким образом, огнеборцы могут потушить пожар любой сложности.

Быстрее, чем в армии

На сборы у пожарных есть всего две минуты с момента поступления вызова диспетчеру. Есть четкий план, сколько нужно сил и средств направить на тот или иной вызов, в зависимости от сложности и ранга пожара, вся информация автоматизирована.

Фото: Zakon.kz

Когда становится известно, сколько нужно отправить машин и специалистов, путевой лист выписывается автоматически. Телефонистка пожарной части координирует действия – фиксирует время и поддерживает связь с отделением.

Фото: Zakon.kzл

В части звучит звонок, пожарные начинают быстро собираться. Они надевают на себя костюм весом не менее 20 кг, с дополнительным снаряжением – максимум до 35 кг, параллельно водители заводят машины. Когда пожарные добираются до места, они надевают баллон со сниженным кислородом, а это еще плюс 10-15 кг.

Работать приходится при экстремально высоких температурах, облачившись в очень теплую огнеупорную форму, неся на себе тяжесть. Пожарным по долгу службы нужно и людей эвакуировать, и огонь потушить, рискуя жизнью, но каждый из них считает это своим долгом, который с честью выполняет.

Фото: Zakon.kz

К сожалению, пожарным мешают работать автовладельцы. Мало того, что не все из них пропускают пожарные машины, двигающиеся по городу со включенными спецсигналами на вызов, так еще и припаркованные во дворах авто часто мешают огнеборцам подъехать поближе к горящему зданию.

По нормативам мы должны прибыть к месту пожара не более чем за 10 минут. Дальше на пожаре происходят необратимые процессы – распространение на большие площади, обрушение конструкций. Мы встречаем массу трудностей при тушении пожара, выполнении аварийно-спасательных работ. Это закрытые участки дорог, заставленные машинами дорожки во дворах. У нас нет времени ждать, пока приедут специальные службы и их эвакуируют, в тушении пожара каждая секунда на счету. В наших уставах четко оговорено: если затруднен проезд к месту возгорания, личный состав не ждет, когда ему обеспечат беспрепятственный проезд, а в пешем порядке обязан дойти до места вызова, провести разведку и эвакуацию. Адильбек Жумабаев

У ряда пожарных частей на службе не только традиционные машины, но и мотоциклы, которые с начала своей работы в 2017 году и до настоящего времени спасли от гибели шесть человек. Всего в Алматы шесть мотоциклетных пожарных экипажей, в состав каждого из них входит по два мотоцикла. Экипажи находятся в Ауэзовском, Бостандыкском и Алмалинском районах Алматы.

Фото: Zakon.kz

Мотоциклы – это экипажи быстрого реагирования, мы не только проводим разведку, но и тушим пожары, есть весь необходимый инвентарь – компактный набор механизмов для вскрытия дверей и автомашин, а также ранцевая система пожаротушения тонкораспыленной водой. В условиях пробок мы можем быстрее доехать на вызов и справиться с огнем. У нас есть медицинская аптечка, а цистерны объемом 15 литров воды каждая, вместе с пеной. То есть, приезжая вдвоем, мы можем эффективнее действовать на месте пожара и вдвоем потушить пожар площадью до 40 кв. м. Командир отделения мотоциклетного экипажа Исламхан Султанов

Также на вооружении огнеборцев есть специальная машина для подачи температурно-активированной воды под большим давлением, с паром. Это нужно для тушения возгорания предметов, сделанных из целого ряда особенных материалов, которые нелегко потушить обычной водой.

Фото: Zakon.kz

Огнеборцы Алматы оснащены автомобилями, подающими тонкораспыленную или мелкодисперсную воду. За счет большого количества капель резко повышается поверхность поглощения тепла, происходит эффективное снижение температуры и осаждение дыма. При этом эффективное тушение достигается гораздо меньшим запасом воды.

А в свободное от происшествий время пожарные Алматы тренируются на специальных тренажерах в учебном центре в условиях, сильно приближенных к реальным пожарам.