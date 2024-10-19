День спасателя в Казахстане: будни и подвиги тех, кто ежедневно рискует жизнью

Есть такая профессия – жизни спасать. Называется она "спасатель". Хотя в народе их просто называют героями. Они приходят в трудную минуту и, не раздумывая, бросаются на помощь. В день самых отважных Zakon.kz расскажет о двух невероятно смелых молодых специалистах.

День спасателя в Казахстане официально начал отмечаться с 2008 года. Эта дата выбрана не случайно – ровно 29 лет назад был учрежден Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. Деятельность ведомства ориентирована на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также ликвидацию их последствий.

Поэтому в праздник чествуют сотрудников гражданской обороны, противопожарных и водно-спасательных служб страны. В их рядах пожарные, водолазы, кинологи, врачи, психологи и представители других сфер. Работа каждого из них требует проявления высокого профессионализма, ответственности и самоотверженности. Спасение жизни – опасный, но благородный подвиг, заслуживающий уважения и благодарности.

Расулбек Ахметов, пилот-спасатель

Несмотря на то, что Расулбек Ахметов еще слишком молод, он уже сумел проявить отважность и отличиться на посту. 25-летний алматинец работает пилотом в авиационном подразделении МЧС РК АО "Казавиаспас". Его стаж – 3,5 года.

"Я всегда хотел помогать людям. С детства мечтал о небе, и когда понял, что могу соединить любовь к авиации с возможностью спасать жизни, выбор стал очевидным. Родные сначала переживали, мол, моя профессия чрезмерно опасна и связана с большим риском. Однако поняв, что я выполняю важное дело, стали поддерживать меня. В месяц мое полетное время составляет 30-50 часов". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

В настоящее время у "Казавиаспас" больше 32 вертолетов: 22 Eurocopter (AIRBUS HELICOPTERS), остальные – Ми-8. Они используются для различных спасательных миссий.

"Я летаю на Eurocopter H-145. Это современный вертолет, известный своей маневренностью и надежностью. Он отлично подходит для работы в труднодоступных местах, таких как горная местность, и может спокойно ориентироваться в условиях низкой видимости. Благодаря своей компактности и мощному двигателю H-145 идеально справляется с задачами по эвакуации, а также по медицинским вылетам и тушению пожаров". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

Выезды у пилотов бывают разные: эвакуация людей при наводнениях, тушение лесных и степных пожаров, спасательные операции в горах, а также поисково-спасательные работы при авиакатастрофах и авариях.

"Если обычный пилот перевозит пассажиров или грузы по маршрутам, то у нас все вылеты – экстренная ситуация и на счету каждая секунда. Мы часто работаем в тяжелых условиях: в горах, при сильных ветрах, пожарах. Поэтому для нас важно быть хладнокровным в определенной ситуации, иметь отличную физическую форму и быстро принимать решения. И, конечно, важно быть частью команды". Расулбек Ахметов

Расулбек Ахметов считает, что его профессия интересна тем, что каждая спасательная операция уникальна: он никогда не знает точно, с чем может столкнуться.

"Плюсы в том, что есть возможность спасать жизни и ощущать значимость своего труда. Минусы – постоянный стресс и физические нагрузки, опасность для собственной жизни". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

Спасатель вспоминает лесной пожар в Абайской области. Он бушевал с 8 июня по 13 июля 2023 года. Стихия безжалостно уничтожила богатство лесного резервата "Семей орманы" и унесла жизнь 14 человек.

"Самым сложным выездом для меня стал масштабный лесной пожар в Абайской области. Огонь распространялся с невероятной скоростью, и в условиях сильного ветра борьба с ним стала крайне трудной. Во время поисково-спасательных работ мы искали пропавших лесников, которые участвовали в тушении пожара. В одном из облетов я заметил выжженный участок земли, полностью сгоревший трактор и неподвижные силуэты. Когда мы подлетели ближе, то обнаружили тела трех погибших лесников, которые пытались остановить огонь. Незамедлительно передали координаты наземной спасательной группе. Это было для нас особенно трагичным. Сложность не только в самой операции, но и в эмоциональной тяжести от потери коллег, людей, которые до последнего боролись с огнем". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

Кроме поисковых работ, пилот выполнял роль координатора для других вертолетов, помогая им определить оптимальные места для забора воды с помощью водосливных устройств.

"Я указывал точки на ближайших водоемах и корректировал маршруты сброса воды прямо на линию огня. Это было важно для эффективного тушения, так как каждая секунда и точность действий имеют решающее значение в борьбе с огнем. В целом, обычно мы набираем воду из ближайших водоемов, озер или рек. Бывает, что их трудно найти в нужном месте, и тогда приходится летать на большие расстояния, что увеличивает время между сбросами воды. На подобные вылеты мы берем с собой группу десантников с ранцами, наполненными водой, и прочим необходимыми инструментами для ликвидации возгорания". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

Молодой специалист признается, что ни разу не пожалел о своем выборе. Он ощущает, что вносит свой вклад в доброе и важное дело, это и дает ему силы двигаться вперед.

"Конечно, были моменты, когда было страшно. В основном в тех ситуациях, когда погода резко ухудшалась или приходилось летать в условиях плохой видимости. Но мы всегда думаем о том, что на кону чья-то жизнь – это помогает справляться со страхом". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

Лучшая награда – благодарность. И простое человеческое "спасибо" иной раз скрашивает тяжелые будни спасателей.

"Состояние тяжелобольного человека из отдаленного села ухудшалось. Наземная транспортировка в больницу заняла бы слишком много времени. Мы срочно доставили его санавиацией. Благодаря этому он своевременно получил необходимую медицинскую помощь. Позже его семья нашла нас, чтобы лично поблагодарить. Они были очень тронуты, что мы смогли быстро среагировать и оказать содействие в спасании жизни их близкого человека. Благодарность тронула и нас до глубины души. Что может быть лучше, чем ощущение того, что ты приносишь окружающим пользу?". Расулбек Ахметов

Фото: из личного архива Расулбека Ахметова

Айдос Мухамеджанов, главный спасатель

33-летний алматинец Айдос Мухамеджанов – отец пятерых детей. Он сотрудник Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК. Стаж работы – 10 лет.

"У меня всегда было стремление помогать людям, оказавшимся в трудном положении. Поэтому профессию я выбрал что надо. Мы отрабатываем аварийно-спасательные и поисково-спасательные выезды. Каждый случай уникальный, это развивает наши профессиональные навыки. Спасатель должен быть всегда готов ко всему. Здесь важны такие качества, как психологическая устойчивость, выносливость, дисциплинированность, собранность, слаженная работа в команде, умение трезво оценивать ситуацию и принимать решения, нести за них ответственность, склонность к разумному риску и желание помогать людям". Айдос Мухамеджанов

Казахстанские спасатели всегда отличались высоким профессионализмом, добросовестностью и неравнодушием. Они говорят: "Чужой беды не бывает". Поэтому многие зарубежные страны доверяют нашим спасателям и часто просят помочь в ликвидации того или иного происшествия.

Например, в прошлом году наши соотечественники участвовали в ликвидации последствий мощного землетрясения в Турции. Айдос Мухамеджанов считает, что эта командировка – одна из самых трагичных и запоминающихся.

Фото: из личного архива Айдоса Мухамеджанова

Если быть точнее, 6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8, находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, эпицентр второго, с магнитудой 7,5, – в районе Экинёзю в Кахраманмараше. После них было зарегистрировано несколько тысяч повторных афтершоков, с магнитудой самого сильного до 6,7. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 тыс. человек.

"Сначала в Турцию наш МЧС отправил 35 спасателей. Я был в их числе. Мы прилетели в Газиантеп. После прибыли другие наши коллеги, они отправились в Кахраманмараш. Нам разделили объекты. Мы работали без перерыва. Несколько тысяч выживших людей не уходили от разрушенных домов, они там жили и под их завалами оставались родные. Люди с надеждой смотрели нам в глаза и просто молились". Айдос Мухамеджанов

Фото: из личного архива Айдоса Мухамеджанова

Днем и ночью казахстанские спасатели не прекращали поиски людей под бетонными завалами. Наши ребята за несколько дней спали семь человек и извлекли тела 88 погибших.

"Там были дома бетонной конструкции, мы работали отбойными молотками, лопатами. Максимально старались тела не повредить, чтобы в дальнейшем их родные могли нормально похоронить. Они и так были раздавлены. Один за другим доставали погибших. Ожидающих родственников вокруг нас становилось все меньше и меньше. И в последний день никого не осталось – это говорило о том, что все, мы всех извлекли". Айдос Мухамеджанов

Фото: из личного архива Айдоса Мухамеджанова

Самое сложное, по словам собеседника, было искать и доставать из-под бетонных обломков детей.

"Когда в Турции работал, я про себя думал, лишь бы тело ребенка не попалось. Потому что для меня, как для отца пятерых детей, это очень сложно. И где-то на шестой день я наткнулся на ребенка. Это был годовалый малыш в объятиях мамы и папы, они все втроем лежали на одной кровати. И после этого мы четыре дня подряд вытаскивали умерших несовершеннолетних". Айдос Мухамеджанов

Фото: из личного архива Айдоса Мухамеджанова

Тут мужчина приводит слова американского оратора Дейла Карнеги: "У всех людей есть страхи, но смелые подавляют свои страхи и идут вперед, иногда к смерти, но всегда к победе". Он также отметил, что в их практике много историй со счастливым финалом. Одна из них случилась летом 2016 года.

"Мы поехали в ущелье Известковое, где у лесника потерялся сын, которому было всего два года. Он голышом ушел из дома, пока родители буквально на пять минут отвлеклись на гостей. Искали мы ребенка почти сутки. Там буйная река, подумали, что он в нее упал. Однако ближе к обеду наткнулись на детские тапочки, которые вели в сторону гор. Мы отправились туда. Оказалось, мальчик взобрался вверх и со склона скатился вниз, плотно застряв между двумя большими камнями. А за ним покатились трава, камни, песок, которые хорошо накрыли его сверху. Пострадавший не мог выбраться, проплакал всю ночь, из-за этого потерял голос. Замерз, поскольку был абсолютно без одежды. Он был обессилен, лежал неподвижно и даже не мог издать звук. Нам просто интуиция подсказала, видимо, потому что мы чисто случайно нашли его". Айдос Мухамеджанов

Фото: из личного архива Айдоса Мухамеджанова

Айдос Мухамеджанов вспоминает, что ребенок был весь поцарапанный, холодный и в шоковом состоянии. Он из последних сил вцепился в своего спасителя и замер, боясь даже проронить слезу. Зато от счастья плакали все: и те, кто участвовал в поисках, и те, кто с надеждой ждал возвращения мальчика домой. Произошло чудо. И благодаря тому, что спасатели вовремя обнаружили пропавшее дитя, трагедии удалось избежать.