Асета Канагатова назначили заместителем акима Жетысуской области
Асет Серикович Канагатов родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности "Финансы и кредит", бакалавр права.
Трудовой путь начал экономистом-бухгалтером ТОО "Автотехобслуживание" в Алматинской области. В разные годы работал ведущим специалистом Управления финансов Алматинской области, заместителем начальника, начальником отдела финансов Коксуского района, начальником отдела экономики и финансов, отдела финансов города Текели, заместителем акима города Текели.
В последние годы работал в сфере бизнеса. С мая 2023 года занимал должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.
Алибек Жаканбаев, который ранее был заместителем акима Жетысуской области, теперь будет занимать пост первого заместителя главы региона.
Ранее Zakon.kz опубликовал рейтинг самых доступных и открытых акимов Жетысуской области.