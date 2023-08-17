Асета Канагатова назначили заместителем акима Жетысуской области

Распоряжением акима Жетысуской области Асет Канагатов назначен заместителем главы региона. До этого он занимал кресло руководителя Управления энергетики и ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Асет Серикович Канагатов родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности "Финансы и кредит", бакалавр права.

Трудовой путь начал экономистом-бухгалтером ТОО "Автотехобслуживание" в Алматинской области. В разные годы работал ведущим специалистом Управления финансов Алматинской области, заместителем начальника, начальником отдела финансов Коксуского района, начальником отдела экономики и финансов, отдела финансов города Текели, заместителем акима города Текели.

В последние годы работал в сфере бизнеса. С мая 2023 года занимал должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области.

Алибек Жаканбаев, который ранее был заместителем акима Жетысуской области, теперь будет занимать пост первого заместителя главы региона.

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