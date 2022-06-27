Качество жизни людей с инвалидностью улучшат в Казахстане
Новым законом вводятся сразу несколько поправок, важных для поддержки казахстанцев с инвалидностью.
Теперь в случае, если инвалидность первой или второй группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста 18 лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.
Повышаются месячные пособия по инвалидности.
В частности, людям с инвалидностью, указанным в подпунктах 1), 1-1) и 3) статьи 11 закона, пособия назначаются в следующих размерах:
детям-инвалидам до семи лет – 1,40 прожиточного минимума;
детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет первой группы – 1,92 прожиточного минимума;
детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет второй группы – 1,59 прожиточного минимума;
детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет третьей группы – 1,40 прожиточного минимума;
инвалидам с детства первой группы – 1,92 прожиточного минимума;
инвалидам с детства второй группы – 1,59 прожиточного минимума;
инвалидам с детства третьей группы – 1,20 прожиточного минимума;
инвалидам первой группы – 1,92 прожиточного минимума;
инвалидам второй группы – 1,53 прожиточного минимума;
инвалидам третьей группы – 1,04 прожиточного минимума.
Заявление о назначении пособия представляется в Государственную корпорацию с приложением документов, перечень которых определяется центральным исполнительным органом.
Инвалид первой группы теперь вправе обратиться за назначением пособия лицу, осуществляющему уход, также:
через веб-портал электронного правительства;
в подразделение МСЭ по месту жительства при первичном установлении инвалидности первой группы.
Вводится определение лица, осуществляющего уход за человеком с инвалидностью. Теперь это – физическое лицо, непосредственно осуществляющее уход за инвалидом первой группы, независимо от родственной связи с ним.