Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Качество жизни людей с инвалидностью улучшат в Казахстане

люди с инвалиностью Фото: Zakon.kz
Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью», передает Zakon.kz.

Новым законом вводятся сразу несколько поправок, важных для поддержки казахстанцев с инвалидностью.

Теперь в случае, если инвалидность первой или второй группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста 18 лет, семья которого состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов, за ним сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.

Повышаются месячные пособия по инвалидности.

В частности, людям с инвалидностью, указанным в подпунктах 1), 1-1) и 3) статьи 11 закона, пособия назначаются в следующих размерах:

  • детям-инвалидам до семи лет – 1,40 прожиточного минимума;

  • детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет первой группы – 1,92 прожиточного минимума;

  • детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет второй группы – 1,59 прожиточного минимума;

  • детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет третьей группы – 1,40 прожиточного минимума;

  • инвалидам с детства первой группы – 1,92 прожиточного минимума;

  • инвалидам с детства второй группы – 1,59 прожиточного минимума;

  • инвалидам с детства третьей группы – 1,20 прожиточного минимума;

  • инвалидам первой группы – 1,92 прожиточного минимума;

  • инвалидам второй группы – 1,53 прожиточного минимума;

  • инвалидам третьей группы – 1,04 прожиточного минимума.

Заявление о назначении пособия представляется в Государственную корпорацию с приложением документов, перечень которых определяется центральным исполнительным органом.

Инвалид первой группы теперь вправе обратиться за назначением пособия лицу, осуществляющему уход, также:

  • через веб-портал электронного правительства;

  • в подразделение МСЭ по месту жительства при первичном установлении инвалидности первой группы.

Вводится определение лица, осуществляющего уход за человеком с инвалидностью. Теперь это – физическое лицо, непосредственно осуществляющее уход за инвалидом первой группы, независимо от родственной связи с ним.

Читайте также

Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний

Акорда рассказала о планах Токаева на неделю

Привлечение инвестиций: Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать работу

Альберт Ахметов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака, никому не нужны
Никому не нужны: назван Топ-5 знаков зодиака
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
в Алматы горит двухэтажное кафе
Двухэтажное кафе горит в Алматы – развернут оперштаб
изучение языков, мировые языки, лингвистика
Топ-5 самых трудных для изучения языков мира
МВД
Экс-начальник ДП Алматы Таймерденов получил руководящую должность в МВД
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления