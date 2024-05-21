В Казахстане ввели антифрод-механизм против интернет-мошенничества

Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, законом совершенствуются механизмы прокладки линий связи, экстренного оповещения граждан об угрозе чрезвычайной ситуации, введении чрезвычайного положения, введен механизм установления навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров в рамках Евразийского экономического союза на все виды транспорта (сейчас пломбы устанавливаются на автомобильный транспорт, осуществляющий перевозку грузов).

Также документом введен запрет на ввоз в Казахстан оборудования для обеспечения функционирования сетей связи, центр управления которыми расположен за пределами страны.

Законом введен антифрод-механизм, в рамках которого будут применяться меры против интернет-мошенничества и использования финансовых организаций в противоправных целях.

Урегулированы вопросы работы интеграционной платформы здравоохранения, предназначенной для автоматизации деятельности Министерства здравоохранения, в том числе для взаимодействия с организациями здравоохранения.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наделено компетенцией по установлению дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что Токаев провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом.