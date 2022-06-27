Ситуация в Украине: Зеленский хочет закончить конфликт до зимы, США готовят новые санкции

НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг.

В заявлении G7 отмечается, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании с РФ без давления извне.

Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7, предложил создать глобальный механизм конфискации российских активов.

Глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила о том, что ведутся переговоры с некоторыми странами о признании ДНР.

В Белом доме анонсировали новые санкции США против РФ. Они будут направлены против российских компаний ВПК и исследовательских организаций в сфере обороны.

В России произошел дефолт по долгу в иностранной валюте, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».