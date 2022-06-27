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Ситуация в Украине: Зеленский хочет закончить конфликт до зимы, США готовят новые санкции

Украина Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего онлайн-обращения к лидерам G7 заявил о том, что хочет завершить конфликт до зимы. Также он попросил системы противовоздушной обороны, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности Украине, передает Zakon.kz.

  • НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг.

  • В заявлении G7 отмечается, что Украина сама должна принять решение о мирном урегулировании с РФ без давления извне.

  • Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7, предложил создать глобальный механизм конфискации российских активов.

  • Глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила о том, что ведутся переговоры с некоторыми странами о признании ДНР.

  • В Белом доме анонсировали новые санкции США против РФ. Они будут направлены против российских компаний ВПК и исследовательских организаций в сфере обороны.

  • В России произошел дефолт по долгу в иностранной валюте, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

  • Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России в соответствии с санкциями Евросоюза, сообщает телеканал YLE.

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