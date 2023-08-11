Ситуация в Украине: Зеленский планирует передать гумпомощь Словении, Лукашенко сделал прогноз на пару лет

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил о том, что делается все, чтобы Украина продолжала быть гарантом продовольственной безопасности и имела доступ к мировым рынкам, сообщает Zakon.kz.

США расширили санкционный список по России, включив в него четыре физических и одно юридическое лицо, говорится в опубликованном в пятницу документе американского минфина. Согласно обнародованному перечню, новые рестрикции затронули предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Помимо этого, под санкции США также попал Российский союз промышленников и предпринимателей.

Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во время беседы с президентом Замбии Хакаинде Хичилемой предложил присоединиться к реализации так называемой киевской "формулы мира" и в статусе советника принять участие в "саммите мира".

В Крыму уволили трех девушек-аниматоров, которые станцевали в одном из аквапарков Алушты под песню "Ще не вмерла Украина" Верки Сердючки.

Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Министерство обороны Польши подписало контракт на покупку 140 жилых контейнеров для размещения военных на границе, сообщил в социальной сети X (бывшая Twitter) министр обороны Мариуш Блащак.

Полиция Будапешта сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в нанесении телесных повреждений, повлекших за собой смерть 49-летнего мужчины в центре Будапешта, и краже у него 14 долларов.



Бундесвер попросил производителя дальнобойных крылатых ракет Taurus ограничить их радиус действия перед отправкой на Украину, пишет Das Erste.

В Мариуполе при поддержке Санкт-Петербурга планируют создать базу по сборке легкомоторных самолетов, сообщили в мининформации самопровозглашенной ДНР.

Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решили уволить всех областных начальников военкоматов, тех кто захочет сохранить погоны, отправят воевать, на их место назначат людей, участвовавших в боевых действиях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2024-2025 годах в мире произойдут серьезные изменения, что скажется и на отношениях с Западом.

Владимир Зеленский написал в соцсети X (бывшая Twitter), что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи пострадавшей от наводнений Словении.

Решение по поставке Украине германских ракет дальнего действа Taurus на данный момент не находится на рассмотрении, сообщает издание Bild со ссылкой на представителя кабинета министров Германии.

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