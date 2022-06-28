В ВОЗ назвали число заболевших оспой обезьян с начала года

Комитет ВОЗ по оспе обезьян пришел к выводу, что на настоящий момент вспышка этого заболевания не является чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение, сообщает Zakon.kz.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 3 413 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения с начала 2022 года оспой обезьян в 50 странах и об одном летальном исходе, сообщает ТАСС.

С 1 января по 22 июня 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 3 413 случаях заболевания оспой обезьян и об одной смерти от этой болезни из 50 стран и территорий, расположенных в пяти регионах ВОЗ. ВОЗ

10 днями ранее в восьми странах было выявлено 1 310 новых заразившихся.

Большинство случаев оспы обезьян (86%) приходится на Европейский регион. Далее следуют Америка (11%), Африка (2%), Восточное Средиземноморье (менее 1%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (менее 1%).

Из стран наиболее высокая заболеваемость сейчас в Великобритании, где оспой обезьян заразились 793 человека, а также в Германии (521), Испании (520), Португалии (317), Франции (277), Нидерландах (167) и США (142). В остальных 43 государствах и территориях число заболевших не превышает 100. Единственный на настоящий момент летальный исход зарегистрирован в Нигерии.

ВОЗ ведет тщательный мониторинг эпидемиологической обстановки. В странах, не являющихся эндемичными для оспы обезьян, инфицирование обнаружено в основном у мужчин, имевших недавно интимную связь с «новыми или многими партнерами».

В ВОЗ расценивают риск распространения болезни в глобальном масштабе как умеренный. Комитет организации по оспе обезьян пришел к выводу на своем заседании 23 июня в Женеве, что на настоящий момент вспышка этого заболевания не является чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.