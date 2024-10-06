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В Конго после продолжительной паузы начали вакцинацию от оспы обезьян

В Конго после продолжительной паузы начали вакцинацию от оспы обезьян , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 05:20 Фото: pexels
Власти Конго начали вакцинацию против оспы обезьян почти через два месяца после того, как вспышку заболевания объявили чрезвычайной ситуацией международного масштаба, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 5 октября власти Конго начали вакцинацию против оспы обезьян.

265 тыс. доз, подаренных Конго Европейским союзом и США, были введены в восточном городе Гома в провинции Северное Киву, где больницы и медицинские работники "перегружены" больными.

На Конго на около 30 тыс. предполагаемых случаев mpox и 859 смертей, приходится более 80% всех случаев и 99% всех смертей, зарегистрированных в Африке в этом году. Во всех 26 провинциях этой центральноафриканской страны зарегистрированы случаи mpox.

Министр здравоохранения Роджер Камба заявил на этой неделе, что, хотя большинство случаев заражения и смерти от mpox, зарегистрированных в Конго, приходится на детей в возрасте до 15 лет, вводимые дозы предназначены только для взрослых и будут выдаваться группам риска и работникам передовой линии.

По словам Камбы, в ближайшие дни из Японии ожидается поставка не менее 3 млн доз вакцины, одобренной для использования среди детей.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч случаев заболевания оспой обезьян выявили в Конго.

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