Малыш выпал из окна в Семее – он скончался

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла 27 июня около 17:00 по ул. Панфилова.

В ведомстве перечислили причины таких несчастных случаев.

Спасатели обратились к родителям с просьбой соблюдать следующие правила:

ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;

нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах (металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна);

воспитывайте ребенка правильно (не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»);