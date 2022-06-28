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Малыш выпал из окна в Семее – он скончался

ребенок выпал из окна в Семее, он скончался Фото: unsplash
В Семее ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, и скончался. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что трагедия произошла 27 июня около 17:00 по ул. Панфилова.

Ребенок 2019 г.р. выпал из открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже, и скончался. Мать ребенка находилась в соседней комнате.Пресс-служба ДЧС ВКО

в Семее ребенок выпал из окна и разбился

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ведомстве перечислили причины таких несчастных случаев.

Причины выпадений детей остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели – столов, стульев, диванов – рядом с подоконниками. Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.Пресс-служба ДЧС ВКО

Спасатели обратились к родителям с просьбой соблюдать следующие правила:

  • ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;

  • нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

  • не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах (металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна);

  • воспитывайте ребенка правильно (не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»);

  • объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.

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