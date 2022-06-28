Малыш выпал из окна в Семее – он скончался
В ведомстве уточнили, что трагедия произошла 27 июня около 17:00 по ул. Панфилова.
Ребенок 2019 г.р. выпал из открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже, и скончался. Мать ребенка находилась в соседней комнате.Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Причины выпадений детей остаются прежними: оставление без присмотра в помещениях с открытыми окнами, отсутствие специальных блокираторов, ограничителей и иных приспособлений, обеспечивающих безопасность на окнах, размещение мебели – столов, стульев, диванов – рядом с подоконниками. Большую опасность представляют и москитные сетки, которые создают иллюзию защищенности.Пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели обратились к родителям с просьбой соблюдать следующие правила:
ребенок не должен находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;
нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку;
не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах (металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание окна);
воспитывайте ребенка правильно (не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»);
объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.