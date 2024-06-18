Еще один малыш выпал из окна в Казахстане

18 июня в Усть-Каменогорске по улице Серикбаева с окна пятого этажа квартиры выпал двухлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, его мама была дома и, отвлекшись совсем ненадолго, не заметила, как малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку окна и выпал.

На данный момент мальчик госпитализирован в медучреждение.



"Основная причина трагедий – оставление детей без присмотра, отсутствие на окнах защитных устройств", – отметили спасатели.

Чтобы избежать трагедии, ДЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;

Не устанавливать мебель вблизи окон;

Окна должны быть со специальными защитными устройствами;

Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;

Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие;

Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;

Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения;

Безопасность детей только в ваших руках;

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам 112, 101.

Ранее сообщалось, что два несчастных случая с детьми произошли за сутки в Акмолинской области.