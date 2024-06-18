Еще один малыш выпал из окна в Казахстане
Фото: пресс-служба МЧС РК
18 июня в Усть-Каменогорске по улице Серикбаева с окна пятого этажа квартиры выпал двухлетний ребенок, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС ВКО, его мама была дома и, отвлекшись совсем ненадолго, не заметила, как малыш забрался на подоконник, оперся на москитную сетку окна и выпал.
На данный момент мальчик госпитализирован в медучреждение.
"Основная причина трагедий – оставление детей без присмотра, отсутствие на окнах защитных устройств", – отметили спасатели.
Чтобы избежать трагедии, ДЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- Не устанавливать мебель вблизи окон;
- Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие;
- Не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых;
- Помните, москитная сетка не спасет ребенка от падения;
- Безопасность детей только в ваших руках;
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефонам 112, 101.
Ранее сообщалось, что два несчастных случая с детьми произошли за сутки в Акмолинской области.
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