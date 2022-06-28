Названы причины одиночества каждого знака зодиака

Российский астролог Людмила Булгакова уверена, что причины одиночества каждого представителя зодиакального круга следует искать в дате рождения.

Эксперт отмечает, что Овны весьма активны и целеустремленны. Однако порой они бывают так зациклены на своих планах, что не замечают ничего вокруг. Чаще всего они могут казаться недостижимой целью для поклонников.

Как сказано на сайте Ftimes, несговорчивые и упрямые Тельцы не желают идти на компромиссы. Это и отпугивает окружающих: договориться с ними крайне сложно.

Основной причиной одиночества Близнецов, по словам специалиста, является непостоянство. Их планы меняются очень часто: это пугает потенциальных возлюбленных.

Не каждый знает, как справиться с Раком. Свою скрытность они маскируют под общительностью и дружелюбностью. Это создает некое напряжение.

Что касается Львов, самоуверенность мешает им завести друзей и найти возлюбленного. Мало кто согласен играть вторую роль.

Девы не потерпят хаоса, а терпеть их порядок дел захочет не каждый. Астролог советует этому знаку избавиться от излишней педантичности.

Категоричные Весы ни в коем случае не согласятся на меньшее. Они готовы ждать в одиночестве годами, пока им не встретится идеальный партнер.

Скорпионы мстительны и буквально душат своими чувствами партнера. Это проявляется в контроле и ревности: вряд ли это кому-то понравится.

Со Стрельцами интересно общаться, но построить крепкий союз будет непросто. Их быстрый темп жизни и склонность к приключениям одновременно вызывают восторг и отталкивают.

Козероги чересчур консервативны. Нередко используют для высказывания своего мнения нелицеприятные фразы.

Водолеи сознательно отталкивают людей. Но они не страдают от этого. Зачастую одиночество дарит им вдохновение.

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