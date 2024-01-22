Город мечты: какой город подходит для жизни каждому знаку зодиака

Астрологи составили список городов, который подойдет по дате рождения каждому представителю зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Чувствовали ли вы когда-нибудь себя неуютно там, где вам суждено было родиться? Возможно, что ваш идеальный город для жизни совсем не тот, в котором вы сейчас пытаетесь "пустить корни". Если совместить гороскопы людей и мегаполисов, опираясь на даты их основания, то можно вычислить самое лучшее место на Земле для каждого знака зодиака, пишет Bazaar.

Овен: Нью-Йорк

Карьерные амбиции Овнов идеально вписываются в ритм делового Нью-Йорка. Деньги будут стекаться на ваши счета рекой! Именно там вы не будете чувствовать дефицит общения с умными, прогрессивными и, главное, тактичными людьми. А какая там романтичная осень…

Телец: Сидней

Тельцы, обожающие быть в центре внимания, могут стать суперзвездами в Сиднее. Ваши профессиональные успехи имеют все шансы стать завидными и недосягаемыми. А таких гениев люди очень любят. Что же касается отдыха, то живописные места в этом городе будут повышать ваш жизненный тонус.

Близнецы: Сан-Франциско

Город в стиле диско будет хорош для тех, чья душа просит праздника каждый день. Свое место под солнцем найдут здесь и заядлые карьеристы. Дух Сан-Франциско помогает новаторам, чьи стартапы и проекты способны менять мир.

Рак: Венеция

Ракам, как представителям водного знака, будет невероятно комфортно жить в Венеции. Это ваш идеальный город по всем параметрам: климат, люди, инфраструктура. Если на переезд вам пока сложно решиться, то провести здесь недельку другую в рамках отпуска вам крайне необходимо.

Лев: Париж

Солнце управляет Парижем, как и Львами. Поэтому город огней откроет для представителей данного знака лучшие перспективы. Зов своей голубой крови вы ощутите еще сильнее, когда проникнетесь атмосферой французского шика.

Дева: Токио

Обязательные и трудолюбивые Девы смогут восстановить свою нервную систему именно в Токио. Ведь здесь вам больше не придется нервничать из-за чужих опозданий, дилетантства и непрофессионализма. А ваше изысканное чувство стиля будет оценено по достоинству.

Весы: Лондон

Если вы находитесь в поисках себя, то Лондон может подсказать вам верное направление. Не бойтесь, что серый мегаполис лишь усугубит ситуацию. Напротив, вас ничего не будет отвлекать от раздумий и принятия решений. А солнце обязательно выглянет.

Скорпион: Амстердам

Главная любовь всей вашей жизни коротает свои вечера в Амстердаме. Так почему бы не назначить свидание у красной мельницы? А если серьезно, то именно в этом городе у вас высоки шансы встретить страстного и чувственного спутника. Признайте уже, что аспект физической совместимости стоит для вас на первом месте.

Стрелец: Гонолулу

О, Гавайи… Разве вы не мечтали тут пожить? Энергичным Стрельцам безумно понравится решать днем дела в индустриальном центре Гонолулу, а ближе к вечеру прыгать в пикап и мчаться к океану.

Козерог: Монако

Козерогам срочно нужно брать курс на Монако, если в финансовой сфере все очень напряженно и плохо. Дело в том, что энергетика города наладит денежные потоки и сделает из вас миллионера за короткое время. Да, работать придется много и усердно. Но все окупится с лихвой.

Водолей: Стокгольм

Водолеи очень умны и дальновидны. Поэтому жизнь в прогрессивном Стокгольме будет казаться вам райской. Важно и то, что вы найдете достаточное количество единомышленников, которым ваши идеи и мысли не будут казаться такими безумными.

Рыбы: Сингапур

Да, к динамичному темпу Сингапура еще нужно будет привыкнуть. Зато этот город заставит вас двигаться быстрее и увереннее. А значит количество личных и профессиональных побед заметно увеличится.

Ранее российский астролог Виктор Дао рассказал о трех представителях зодиакального круга, которых ждет успех в карьере в феврале.

