Министр назвал основные причины критики со стороны общественности и СМИ в Казахстане
На заседании правительства глава МИОР напомнил, что ведомством ведется мониторинг медиапространства на предмет эффективной реализации информационной политики.
Фиксируемая по отдельным актуальным темам обратная связь граждан часто имеет обратный характер. Причинами наличия критики со стороны общественности и СМИ является предоставление госорганами неполной информации по тематикам, подлежащим широкому разъяснению СМИ.Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров
Другая причина, по его словам, отсутствие развернутой и полной информации в ответах на официальные запросы физических, юридических лиц и СМИ, предоставления недостаточно квалифицированных спикеров по разъяснению возникших вопросов СМИ.
Министр сообщил, что сегодня ведется работа по усовершенствованию законодательства в сфере СМИ, разрабатывается проект консультативного документа, утверждена дорожная карта.
Также уделяется внимание совершенствованию кадрового потенциала, разработан и утвержден план по обучения специалистов медиасферы, подписаны меморандумы с вузами по подготовке отраслевых журналистов, специализирующихся в узких направлениях различных сфер, запущена мультимедийная и образовательная информационная платформа, более 4 тыс. журналистов прошли обучающие курсы.