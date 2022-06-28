Парламент закрепил ответственность за рекламу финансовых пирамид

Сенат в двух чтениях принял законопроект по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» инициирован депутатами Парламента.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что цель законопроекта – приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современных вызовов в борьбе с финансовыми мошенничеством.

В частности, пресечение преступлений на начальной стадии путем криминализации рекламы финансовых пирамид, а также усиления ответственности за их создание и руководство.

Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса.

Основные задачи законопроекта:

ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;

определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты, обеспечит повышение ответственности субъектов правонарушений, связанных с созданием и рекламой финансовых (инвестиционных) пирамид.

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