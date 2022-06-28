Парламент закрепил ответственность за рекламу финансовых пирамид
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» инициирован депутатами Парламента.
В заключении профильного комитета Сената сказано, что цель законопроекта – приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современных вызовов в борьбе с финансовыми мошенничеством.
В частности, пресечение преступлений на начальной стадии путем криминализации рекламы финансовых пирамид, а также усиления ответственности за их создание и руководство.
Законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса.
Основные задачи законопроекта:
ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;
определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит усилить защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты, обеспечит повышение ответственности субъектов правонарушений, связанных с созданием и рекламой финансовых (инвестиционных) пирамид.
Финансовые пирамиды – одна из серьезных проблем. Поэтому в борьбе с финансовым мошенничеством большое значение имеет совершенствование действующего законодательства с учетом современных вызовов. Принятыми законопроектами предусмотрено признание рекламы финансовых пирамид преступлением и усиление ответственности за их создание. Данный закон усиливает защиту граждан от вовлечения в незаконную инвестиционную деятельность. Также надеемся, что новый проект закона снизит социальную напряженность среди граждан, пострадавших от инвестиционных пирамид.Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев