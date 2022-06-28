Женщина хотела снять арест с имущества и лишилась 2 млн тенге в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
В середине июня в полицию обратилась 27-летняя жительница областного центра. Она стала жертвой мошенницы. Потерпевшая рассказала, что ее знакомая под предлогом выкупа арестованного имущества с банков завладела ее деньгами в размере 2 млн тенге, передает Zakon.kz.
В ходе розыска была установлена и задержана 32-летняя местная жительница. Во время допроса она не стала отрицать свою вину.
Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190, ч. 3 УК РК «Мошенничество». Пресс-служба ДП ВКО
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