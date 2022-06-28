Женщина хотела снять арест с имущества и лишилась 2 млн тенге в Усть-Каменогорске

Фото: Zakon.kz

В середине июня в полицию обратилась 27-летняя жительница областного центра. Она стала жертвой мошенницы. Потерпевшая рассказала, что ее знакомая под предлогом выкупа арестованного имущества с банков завладела ее деньгами в размере 2 млн тенге, передает Zakon.kz.

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