Сколько стоит в Акмолинской области "снятие сглаза": жертва обмана обратилась в полицию

В полицию Атбасарского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой обмана. Мошенница пообещала "снять сглаз" за деньги, сообщает Zakon.kz.

Потерпевшая рассказала сотрудникам ДП Акмолинской области, что в магазин, где она работает продавцом, зашла неизвестная женщина. Осмотрев товар, посетительница обратилась к продавцу с утверждением, что на ней якобы "сглаз".

"Злоумышленница предложила провести обряд "очищения" с использованием воды, за что потребовала оплату в размере около 50 тыс. тенге. У женщины не оказалось такой суммы, и она передала часть денег, а остальное компенсировала товарами из магазина. Лишь после ухода неизвестной продавец осознала, что стала жертвой мошенничества", – говорится в сообщении.

По ее словам, во время обряда она находилась в состоянии, схожем с гипнозом, и не полностью осознавала свои действия.

По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее полиция помогла вернуть миллион тенге мужчине с ДЦП в Акмолинской области.