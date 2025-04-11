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Культура и шоу-бизнес

Ажиотаж вокруг концерта Джей Ло в Астане: названа причина, по которой сайт по продаже билетов недоступен

Ажиотаж вокруг концерта Джей Ло в Астане: названа причина, по которой сайт по продаже билетов недоступен, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 12:37 Фото: Instagram/ticketonkz
Администрация сайта, который занимается продажей билетов на концерт известной американской певицы Дженнифер Лопес в Астане, обратилась к желающим приобрести билеты, сообщает Zakon.kz.

11 апреля 2025 года в своем Instagram администрация сайта напомнила зрителям, что билеты на концерт Джей Ло продаются только на ticketon.kz.

Также они назвали причину, по которой сайт недоступен.

"Из-за большого количества посетителей сайта используется виртуальная очередь, которая ограничивает одновременное число посетителей на веб сайте. Эта мера позволяет сохранить работоспособность сайта. Среднее время ожидания на текущий момент указано на сайте. Просим вас отнестись с пониманием, так как число желающих приобрести билеты превысило число билетов, доступных к покупке, более чем вдвое", – говорится в обращении, опубликованном в пятницу.

Виртуальная очередь, по мнению администрации сайта, "позволяет обеспечить билетами наибольшее количество зрителей в наименее возможные сроки".

"Приносим искренние извинения за нестабильную работу сайта. Из-за высокого спроса наблюдаются перебои, но команда вовсю работает над решением. Спасибо за ваше терпение и понимание", – заключили они.

Тем временем под публикацией казахстанцы написали, что некоторым из них удалось купить билеты. Но большинство из них отметили, что ждут своей очереди и просят поклонников Джей Ло оставить для них билеты:

  • "Больше 4-х часов показывает, не меняется время, оставьте билеты".
  • "Я купила, но билеты не пришли на почту. Когда придут? В течение какого времени?"
  • "У меня списали деньги, но на почту билеты не пришли. Надеюсь, когда-нибудь пришлете".
  • "У вас ужасная система. Надеюсь, Джей Ло будет первой и последней, кто приедет в Казахстан".
  • "Да уж, я выбрала места, хотела оплатить и меня просто выкидывает на 4-часовую очередь, спасибо".
  • "Я выбрала билеты, начала оплачивать и слетело, а теперь билетов нет пишет, шутка такая? Еще и сервисный сбор".
  • "Билеты получилось взять еле-еле, но на почту подтверждение не пришло и SMS нет. Только деньги списали. Надеюсь, все норм".

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 12:37
В Астане с концертом выступит не только Дженнифер Лопес: появились подробности

Ранее мы писали, что казахстанцы не могут купить билеты на концерт Джей Ло в Астане, стоимость которых варьируется от 40 до 150 тыс. тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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