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Сроки модернизации комплекса на Байконуре сдвинули на конец 2022 года

космодром Байконур, модернизация, сроки Фото: primeminister.kz
Сроки строительства комплекса «Байтерек» на Байконуре для пуска ракет «Союз-5» сдвигаются на конец 2022 года. Об этом заявил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть план, сроки чуть-чуть сдвигаются, но в целом видение такое же. Этот комплекс нам нужен для того, чтобы сохранить актуальность Байконура... Плюс-минус полгода – год максимум.Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин

По его словам, сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации.

Да-да. Работы полным ходом идут, только они не работы строительные, а документальные. Проектировочные работы занимают долгое время.Багдат Мусин

Министр также прокомментировал ситуацию с запуском Гагаринского старта.

Ранее министр сообщал, что Казахстан и Россия могут привлечь к модернизации Гагаринского старта других инвесторов, если космическое агентство Эмиратов будет затягивать с этим решением.

Арабские Эмираты согласие не дали. Мы в августе запланировали встречу с господином Дмитрием Рогозиным (гендиректор «Роскосмоса». – Прим. ред.) в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено, потому что для текущего количества пусков инфраструктуры достаточно. В связи со снижением активности по пилотируемым пускам (мы приостановили проект. – Прим. ред.).Багдат Мусин

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