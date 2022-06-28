Сроки модернизации комплекса на Байконуре сдвинули на конец 2022 года

Фото: primeminister.kz

Сроки строительства комплекса «Байтерек» на Байконуре для пуска ракет «Союз-5» сдвигаются на конец 2022 года. Об этом заявил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент Zakon.kz.

Есть план, сроки чуть-чуть сдвигаются, но в целом видение такое же. Этот комплекс нам нужен для того, чтобы сохранить актуальность Байконура... Плюс-минус полгода – год максимум. Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин По его словам, сроки сдвигаются в связи с подготовкой технической документации. Да-да. Работы полным ходом идут, только они не работы строительные, а документальные. Проектировочные работы занимают долгое время. Багдат Мусин Министр также прокомментировал ситуацию с запуском Гагаринского старта. Ранее министр сообщал, что Казахстан и Россия могут привлечь к модернизации Гагаринского старта других инвесторов, если космическое агентство Эмиратов будет затягивать с этим решением. Арабские Эмираты согласие не дали. Мы в августе запланировали встречу с господином Дмитрием Рогозиным (гендиректор «Роскосмоса». – Прим. ред.) в целом по теме Байконура. На данный момент привлечение инвесторов приостановлено, потому что для текущего количества пусков инфраструктуры достаточно. В связи со снижением активности по пилотируемым пускам (мы приостановили проект. – Прим. ред.). Багдат Мусин Читайте также Главные изменения в законодательстве за неделю: с 20 по 26 июня 2022 года Жамаубаев о снижении пенсионного возраста: В правительстве не обсуждали Какая зарплата у вице-премьера Жамаубаева

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