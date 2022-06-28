Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы арыки исследует робот

арык Алматы исследование Фото: пресс-служба акимата Алматы
Для обследования трубопроводов специалисты Управления экологии и окружающей среды Алматы стали применять дистанционно управляемого робота, оснащенного камерой высокой четкости и работающего на низких частотах, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, аппарат собран местными специалистами.

Благодаря колесному шасси и небольшим габаритам робот свободно проходит в труднодоступных местах и в режиме реального времени передает картинку на специальный монитор. Аппарат также выводит данные телеметрии по углу наклона и горизонту. С помощью прибора можно оценить уровень заиленности и засоренности мусором, а также обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию, трещины и др.Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится работа по восстановлению арычных сетей и сопряжению их с коллекторами для водоотведения.

Одновременно идет восстановление оросительной способности арыков. Разработана необходимая проектно-сметная документация по реконструкции и ремонту арычной сети. На отдельных участках планируется расширение арычных сетей.

Ввиду плотной городской застройки, где нет возможности устройства арычных сетей, для минимизации случаев подтоплений принимаются решения по распределению потоков воды. До конца текущего года планируется провести аварийно-восстановительные работы по 56 участкам с учетом восстановления коллекторной системы и подключения к ним арычных сетей.Пресс-служба акимата Алматы

Основной причиной подтоплений в Алматы, согласно сообщению, является непригодность арычной сети для отведения дождевых и талых вод и неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети. Имеющиеся коллекторы долгие годы оставались без надлежащего обслуживания.

Всего в городе имеются 16 коллекторов, 12 из них не работают, четыре работают только на 30%. В текущем году начаты работы по строительству и реконструкции арычной сети города общей протяженностью 376 км.

Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
летний гардероб, одежда, жара, лето
Как стильно одеваться в жару — советы стилиста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления