В Алматы арыки исследует робот

Для обследования трубопроводов специалисты Управления экологии и окружающей среды Алматы стали применять дистанционно управляемого робота, оснащенного камерой высокой четкости и работающего на низких частотах, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, аппарат собран местными специалистами.

Благодаря колесному шасси и небольшим габаритам робот свободно проходит в труднодоступных местах и в режиме реального времени передает картинку на специальный монитор. Аппарат также выводит данные телеметрии по углу наклона и горизонту. С помощью прибора можно оценить уровень заиленности и засоренности мусором, а также обнаружить дефекты труб, в том числе коррозию, трещины и др. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится работа по восстановлению арычных сетей и сопряжению их с коллекторами для водоотведения.

Одновременно идет восстановление оросительной способности арыков. Разработана необходимая проектно-сметная документация по реконструкции и ремонту арычной сети. На отдельных участках планируется расширение арычных сетей.

Ввиду плотной городской застройки, где нет возможности устройства арычных сетей, для минимизации случаев подтоплений принимаются решения по распределению потоков воды. До конца текущего года планируется провести аварийно-восстановительные работы по 56 участкам с учетом восстановления коллекторной системы и подключения к ним арычных сетей. Пресс-служба акимата Алматы

Основной причиной подтоплений в Алматы, согласно сообщению, является непригодность арычной сети для отведения дождевых и талых вод и неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети. Имеющиеся коллекторы долгие годы оставались без надлежащего обслуживания.