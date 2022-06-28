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Мобильные центры занятости работают в Павлодарской области

акимат нововведения работа Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
В Павлодарской области центры занятости стали работать по-новому. Их работники теперь тесно сотрудничают с HR-службами предприятий и ездят по отдаленным селам и местам скопления людей, передает Zakon.kz.

Об этом рассказал глава региона Абылкаир Скаков, перечисляя нововведения, включенные в программу действий акимата на 2022 год.

Появились мобильные центры занятости. То есть теперь не только люди приходят за работой, но и работа ходит за людьми, – сообщил Абылкаир Скаков на отчете в СЦК. – При 19 образовательных учреждениях открыли центры для молодежи. Это как ЦОНы, только для молодых людей. Там их консультируют, помогают с документами, трудоустройством, там же обучают и организовывают стажировки.

В области также активно внедряют «цифровую карту семьи» для выявления семей в трудной жизненной ситуации. На сегодня уже 55 семьям помогли с оформлением документов и пособий, психологическую поддержку получили 12 семей, а 39 человек из таких семей трудоустроены.

Всего в программе 10 направлений и 97 мер. Ее, как рассказал аким Павлодарской области, разработали совместно с жителями региона после январских событий. Сначала в акимате объявили сбор предложений – только за неделю поступило около 2,5 тыс., а затем провели стратегические сессии по вопросам занятости и молодежи. На них съехались жители из разных городов и сел области, в том числе участники митинга 5 января.

Абылкаир Скаков поделился и результатами регулярных встреч с жителями. Руководство области с начала года посетило около 100 сел, жители которых подняли более 500 вопросов. Около 40% из них уже решены, и этому, по мнению главы региона, способствовал новый формат встреч, утвержденный главой государства.

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