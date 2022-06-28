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Кайрат Шайжанов стал акимом Жезказгана

Жезказган аким назначение Фото: Instagram/akimatzhez
Распоряжением акима Улытауской области Кайрат Шайжанов назначен на должность акима Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Абдуллаевич Шайжанов родился в поселке Атасу Жанааркинского района.

Согласно данным городского акимата, имеет два высших образования, окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году. В разные годы работал в сфере бизнеса, на различных государственных должностях.

В 2009-2013 годы был заместителем акима города Сатпаева, в 2015-2018 годы занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области.

С 2019 года по настоящее время занимал должность директора Департамента управления активами НАО «НАНОЦ» МСХ Республики Казахстан.

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Анастасия Московчук
Область Ұлытау Жезказган
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