Бывший вице-министр стал заместителем акима Улытауской области

Алмаз Идырысов, ранее занимавший должность замглавы МИИР, назначен заместителем акима Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Улытауской области 21 августа, Алмаз Серикболович Идырысов занял должность заместителя акима региона.

Алмаз Идырысов родился в 1983 году в Караганде. Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал ведущим специалистом производственно-технического отдела РГП "Казахавтодор" (2005-2006), занимал различные должности в Министерстве транспорта и коммуникаций РК (2006-2008), был главным экспертом Управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникации (2008-2009) и начальником управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог (2009-2012). С 2012 по 2014 годы возглавлял Управление внешних займов Комитета автомобильных дорог Минтранса.

В 2014-2016 годах был заместителем директора Северо-Казахстанского филиала АО "Казавтодор", и.о. директора департамента административной работы Министерства по инвестициям и развитию РК. В 2016-2017 годах работал директором департамента административной работы МИИР.

Был заместителем председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК в 2017-2019 годах, заместителем председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК с 2019 по 2022 годы. В 2022 году некоторое время работал председателем вышеуказанного комитета. С июня 2022 года занимал пост вице-министра индустрии и инфраструктурного развития.

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