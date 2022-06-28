Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске

Фото: Zakon.kz

Управление криминальной полиции задержало двоих граждан в Уральске. С мая по июнь они предоставляли мужчинам девушек, которые оказывали платные интим-услуги в саунах и квартирах, передает Zakon.kz.

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