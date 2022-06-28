Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске
Фото: Zakon.kz
Управление криминальной полиции задержало двоих граждан в Уральске. С мая по июнь они предоставляли мужчинам девушек, которые оказывали платные интим-услуги в саунах и квартирах, передает Zakon.kz.
Полицейские установили, что эта группа действовала по указаниям организатора. Он распределял роли, график работы и оплату каждому.
Проводится комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст. 309, ч. 2 УК РК.
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