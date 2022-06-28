Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске

Уральск Фото: Zakon.kz
Управление криминальной полиции задержало двоих граждан в Уральске. С мая по июнь они предоставляли мужчинам девушек, которые оказывали платные интим-услуги в саунах и квартирах, передает Zakon.kz.

Полицейские установили, что эта группа действовала по указаниям организатора. Он распределял роли, график работы и оплату каждому.

Проводится комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по ст. 309, ч. 2 УК РК.

Читайте также

Женщина хотела снять арест с имущества и лишилась 2 млн тенге в Усть-Каменогорске

Два суда «заминировали» в Кокшетау

В Казахстане участковые инспекторы будут работать по новым правилам

Ирина Лукичева
Уральск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
летний гардероб, одежда, жара, лето
Как стильно одеваться в жару — советы стилиста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления