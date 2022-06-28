Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака

Активные занятия помогают стать сильнее и повысить выносливость. Астролог Любовь Калиновская рассказала, какой вид спорта выбрать по знакам зодиака, передает Zakon.kz.

Овен

Овен принадлежит к огненной стихии, поэтому рожденные под этим знаком люди показывают прекрасные результаты в спорте, пишет 5-tv.ru.

Овну хорошо подходят такие виды спорта, как футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, — рассказала астролог.

Также Овны отлично справляются с силовыми тренировками. Имея планету-управителя Марс, они могут заниматься боксом.

Телец

Представители этого знака зодиака спокойные. Они ценят комфорт выше любых кубков и медалей. Если Телец и занимается спортом, то таким, который не подразумевает духа соперничества и постоянной борьбы.

Для Тельцов предпочтительны занятия такими видами спорта, как, например, фигурное катание, художественная гимнастика, — объяснила эксперт.

Близнецы

Близнецы принадлежат к стихии огня. По этой причине им чуждо все тяжеловесное и тяжкое для подъема. Больше всего таким людям подходят «воздушные» виды спорта. А также те, где необходимы высокая скорость реакции и координация.

Идеальный вариант — это фехтование или аэройога. Еще один хороший пример — это теннис или волейбол, — рассказала астролог.

Близнецы будут комфортно ощущать себя в велоспорте.

Рак

Рак — натура ранимая, поэтому он тяжело переживает поражения. Если таким людям и заниматься физической активностью, то она должна сочетать в себе элементы искусства.

Художественная гимнастика или фигурное катание могут восприниматься Раком как искусство, а не соревнование, — рассказала астролог.

Лев

Львы в плане спорта похожи на Овнов. Они не прочь заняться физической активностью, но им при этом необходимо быть лидером, а не ведомым.

Львы предпочитают командные виды спорта и, конечно, те, где есть зрелища. Это по типу футбола, волейбола, хоккея, художественной гимнастики, фигурного катания, — перечислила эксперт.

Дева

Девы относятся к знакам стихии земли, поэтому им чужды азарт и дух соперничества. Такие люди предпочитают спокойные виды спорта с терапевтическим эффектом.

Синхронное плавание — один из наиболее выгодных для Дев видов спорта. Также подойдут шахматы и любые виды йоги, — объяснила Любовь Калиновская.

Весы

Весы тянутся к гармонии и созиданию. Среди спортивных дисциплин им больше всего подойдут те, что связаны с поиском баланса.

Бальные танцы и фигурное катание в паре, — объяснила астролог.

Также Весы могут хорошо показать себя в теннисе, прыжках с трамплина, баскетболе и волейболе.

Скорпион

Скорпионы любят приток адреналина. Они чувствуют себя комфортно, оказавшись лицом к лицу с опасностью. Главным мотивом в их жизни является желание самоутвердиться и быть причисленным к сильным духом людям.

Марафонский и обычный виды бега, велоспорт, авто- и мотоспорт, — объяснила астролог.

Стрелец

Стрельцы любят соревновательный дух и очень тщеславны. Такие люди добиваются успехов, чтобы в дальнейшем выделяться в толпе своей статусностью.

Они предпочитают различные виды гонок, начиная от обычного бега и заканчивая автогонками, — утверждает спикер.

Козерог

Упорству Козерога можно только позавидовать. Благодаря своей целеустремленности он добивается всего, чего хочет.

Марафонский бег или велоспорт, скалолазание, горные лыжи и, конечно же, любые виды спорта, предполагающие езду на длительные дистанции, — считает специалист.

Водолей

Водолей — натура увлекающаяся, однако из-за отсутствия разнообразия он может и заскучать. Спорт может стать для представителей этого знака зодиака отличным хобби.

В качестве примера можно привести биатлон и прочие многоборья, — объяснила астролог.

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Рыбы

Рыбы часто далеки и от сурового спорта, предпочитая занятия в фитнес-клубах и бассейнах. Определенного успеха они добьются в дисциплинах, лежащих на границе спорта и искусства.

В фигурном катании, например. Но гораздо больше потенциала представители этого знака зодиака имеют в водных видах спорта, — объяснила Калиновская.