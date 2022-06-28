Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева оправдали по делу о массовых беспорядках

В Первомайском районном суде Бишкека прошло разбирательство по уголовному делу в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Суд оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, передает Zakon.kz.

Напомним, 5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков, пишет 24.kg.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова.

Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.

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Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Позже он был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов.