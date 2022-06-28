Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева оправдали по делу о массовых беспорядках

Кыргызстан Фото: Instagram/almazbek_atambaev_official
В Первомайском районном суде Бишкека прошло разбирательство по уголовному делу в отношении экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Суд оправдал его по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, передает Zakon.kz.

Напомним, 5-6 октября 2020 года в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков, пишет 24.kg.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова.

Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.

Новость по теме

Суд оправдал Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 год. Позже он был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов.

Читайте также

G7 потребовали от Китая оказать давление на Россию

G7 рассмотрит возможность ввести потолок цен на российский газ

Заявку на членство в БРИКС подали власти Ирана

Ирина Лукичева
Атамбаев Алмазбек Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким Алматы обратился к горожанам
Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
одиночество гороскоп советы
Названы причины одиночества каждого знака зодиака
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
летний гардероб, одежда, жара, лето
Как стильно одеваться в жару — советы стилиста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления