СМИ: Оспа обезьян мутирует в 12 раз быстрее, чем предполагалось
По неизвестной пока причине вирус прошел период «ускоренной эволюции», пишет Nature Medicine.
Анализ показал, что вирус содержит около 50 новых мутаций, которых не было в образцах 2018 и 2019 годов. Очевидно, из-за них он стал более заразным. Между тем вирусы, подобные этому, как правило, получают не более одной-двух мутаций в год.
Однако вирус оспы обезьян показал аномальную способность к изменению. По итогам генетического обследования образцов вируса, взятых у 15 пациентов, ученые выяснили, что он мутировал со скоростью в 6-12 раз выше обычной.
Ускоренное изменение патогена говорит о том, что он развил новый способ заражения людей, поделились подробностями авторы научной работы. Согласно данным специалистов, он передается от человека к человеку через тесный контакт с инфицированным или воздушно-капельным путем.
Некоторые мутации связаны с воздействием вируса на иммунную систему человека, в частности, на ферменты типа APOBEC3, которые участвуют в обезвреживании вирусов, вызывая ошибки при копировании генетического материала. Исследователи отмечают, что вирус мог циркулировать в небольших количествах в человеческих сообществах или распространяться среди животных в других странах.
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