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СМИ: Оспа обезьян мутирует в 12 раз быстрее, чем предполагалось

Оспа обезьян мутирует Фото: pixabay
Эксперты предупреждают, что оспа обезьян в 12 раз быстрее проходит через процесс мутации, чем это ожидалось. А подобная скорость делает ее гораздо более заразной, чем предыдущие штаммы вируса, сообщает Zakon.kz.

По неизвестной пока причине вирус прошел период «ускоренной эволюции», пишет Nature Medicine.

Анализ показал, что вирус содержит около 50 новых мутаций, которых не было в образцах 2018 и 2019 годов. Очевидно, из-за них он стал более заразным. Между тем вирусы, подобные этому, как правило, получают не более одной-двух мутаций в год.

Однако вирус оспы обезьян показал аномальную способность к изменению. По итогам генетического обследования образцов вируса, взятых у 15 пациентов, ученые выяснили, что он мутировал со скоростью в 6-12 раз выше обычной.

Ускоренное изменение патогена говорит о том, что он развил новый способ заражения людей, поделились подробностями авторы научной работы. Согласно данным специалистов, он передается от человека к человеку через тесный контакт с инфицированным или воздушно-капельным путем.

Некоторые мутации связаны с воздействием вируса на иммунную систему человека, в частности, на ферменты типа APOBEC3, которые участвуют в обезвреживании вирусов, вызывая ошибки при копировании генетического материала. Исследователи отмечают, что вирус мог циркулировать в небольших количествах в человеческих сообществах или распространяться среди животных в других странах.

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