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Жителю Петропавловска вынесли приговор за ложное сообщение о теракте

Приговор телефонному террористу в Петропавловске Фото: Zakon.kz
К одному году лишения свободы приговорен житель Петропавловска за ложное сообщение о взрывном устройстве, передает Zakon.kz.

14 февраля нетрезвый мужчина позвонил на канал «102» города Петропавловска и сообщил о взрывном устройстве в подъезде дома по ул. Заводской.

На место происшествия выехали сотрудники батальона патрульной полиции, взрывотехники и представители других экстренных служб. Звонивший был задержан возле указанного дома. При личном осмотре никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено.

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По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 8 июня петропавловским городским судом «шутнику» вынесен приговор – назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Незаконные действия мужчины повлекли нарушение спокойствия горожан. Подобные происшествия нередко парализуют работу объектов, нанося материальный урон собственникам, причиняют беспокойство людям, которых приходится эвакуировать для обследования зданий. Просим помнить, что за телефонный терроризм, согласно санкции ст. 273 УК РК, предусмотрено наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Начальник Управления по противодействию экстремизму ДП СКО Руслан Жарасбаев

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