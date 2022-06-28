Жителю Петропавловска вынесли приговор за ложное сообщение о теракте

К одному году лишения свободы приговорен житель Петропавловска за ложное сообщение о взрывном устройстве, передает Zakon.kz.

14 февраля нетрезвый мужчина позвонил на канал «102» города Петропавловска и сообщил о взрывном устройстве в подъезде дома по ул. Заводской.

На место происшествия выехали сотрудники батальона патрульной полиции, взрывотехники и представители других экстренных служб. Звонивший был задержан возле указанного дома. При личном осмотре никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено.

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По данному факту было начато досудебное расследование по ст. 273 Уголовного кодекса РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 8 июня петропавловским городским судом «шутнику» вынесен приговор – назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год.