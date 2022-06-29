Топ-6 самых токсичных знаков зодиака

Астрологи перечислили абсолютно несносных и даже токсичных представителей зодиакального круга. К ним относятся Овен, Рак, Лев, Дева, Скорпион и Водолей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Passion.ru, Овны даже не пытаются понравиться окружающим. Они не остановятся ни перед чем. Ложь, слухи, сплетни, интриги: вот, что окружает этот знак.

Далее идет Рак. Эта личность может доставить немало хлопот окружающим. Они достаточно навязчивы и стремятся все контролировать.

Львам всегда очень важно быть лидерами и все контролировать. В процессе прокладывания своего пути они часто причиняют боль окружающим.

Что касается Дев, то они всю жизнь о чем-то тревожатся. Именно это разъедает их изнутри и портит отношения с окружающими. С годами представители данного знака зодиака становятся еще более капризными.

Скорпионы достаточно пессимистичны и тревожны. Этим своим негативом и любовью к манипулированию они доводят окружающих до белого каления.

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И напоследок Водолей. На первый взгляд они могут показаться очень милыми и безобидными. Но представители это знака постоянно борются с реальностью, которая никак не соответствует их фантазиям, и вовлекают в этот неприятный процесс всех остальных.