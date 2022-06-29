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Более 50 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

более 50 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы Фото: акимат Алматы
На 1 июня 2022 года социальные выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования получили 51,4 тыс. человек, при этом 43,4 тыс. из них выплаты были назначены впервые именно в этом году, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, действующее законодательство предусматривает, что уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;

  • в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

  • в течение одного дня Центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

  • если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

В Минтруда отметили, что при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система ведомства направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Министерством труда и социальной защиты населения также запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда.

Это позволило упростить процедуры регистрации безработных и получения государственных услуг по поддержке занятости, в том числе социальной выплаты по потере работы. Теперь все можно сделать, имея только интернет, компьютер и электронную цифровую подпись.

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Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
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