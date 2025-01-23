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Финансы

Социальные выплаты по потере работы: что нужно знать казахстанцам

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 09:49 Фото: Zakon.kz
В Казахстане по итогам 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 293,6 тыс. человек, при этом 258,6 тыс. граждан выплата была назначена именно в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, общая сумма выплат составила 88,3 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", – напомнили в ведомстве 23 января 2025 года.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда также напомнили, что социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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17 декабря 2024 года сообщалось, что 275,7 тыс. казахстанцев получили выплаты из ГФСС в связи с потерей работы. А общая сумма выплат составила 79,3 млрд тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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