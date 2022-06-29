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Сколько сайгаков попадут под отстрел в Казахстане

сайгаки экология отстрел Казахстан Фото: wikimedia
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев сообщил, что регулированию подлежит уральская популяция сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.
Биообоснование закончено, ученые говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тыс. голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть 80 тыс. голов.Сериккали Брекешев

Ранее председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев заявил, что отстрел сайгаков в Казахстане может начаться в сентябре.

Регулирование необходимо, чтобы не было конфликта с сельскохозяйственными животными. На сегодня в той же Западно-Казахстанской области сайгаки заходят не только на территорию пастбищ, но уже и на посевные площади. Это определенная проблема, – добавил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в кулуарах Мажилиса.

Кроме того, до 500 голов сайгаков будет изъято для проведения научных исследований. Само промысловое изъятие будет проводиться с 1 октября. А регулирование численности будут проводить в том числе и путем отстрела

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Брекешев Сериккали МЭГПР РК Казахстан
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