Отстрел сайги в Казахстане может начаться в сентябре

Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, геологии и природных ресурсов РК Нурлан Кылышбаев заявил, что Институт зоологии дал рекомендации по регулированию численности сайгаков. Оптимальный срок – с 15 сентября по 30 ноября 2022 года, передает Zakon.kz.

По словам Нурлана Кылышбаева, на сегодня Институтом зоологии представлено биологическое обоснование регулирования численности сайгаков на 2022 год.

Согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности уральской популяции сайгаков, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков.

Такая же ситуация, как отметил глава Комитета лесного хозяйства и животного мира, наблюдается и в популяции в Костанайской и Акмолинской областях.

В соответствии с биологическим обоснованием рекомендуемый объем изъятия сайгаков в уральской популяции в 2022 году составляет до 10%, а объем изъятий для популяции на территории Костанайской и Акмолинской областях – до 2,5%. Оптимальный срок проведения регулирования численности сайгаков как с биологической, так и с экономической точки зрения, – с 15 сентября по 30 ноября. Председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Нурлан Кылышбаев

По его словам, «регулирование должно проводиться силами специализированных организаций уполномоченного органа с привлечением профессиональных охотников».

До выработки определенного решения инспекторам «Охотзоопрома» и областным территориальным инспекциям лесного хозяйства и животного мира даны поручения о содействии фермерам по отпугиванию сайгаков от посевных территорий. Нурлан Кылышбаев

Как отметил глава комитета, исходя из многолетнего опыта ведения сайгачьего промысла, приблизительная оценка уровня устойчивой численности уральской популяции сайгаков составляет 165 тыс. особей, устюртской – 95 тыс., бетпакдалинской – 300 тыс.

Это нижний экологический уровень, при котором возможно существование биологически полноценных популяций. Согласно последний учетным данным, численность бетпакдалинской популяции на сегодня составляет 489 тыс. особей, до окоты, который прошел в мае, 28 тыс. – в устюртской популяции, и уральской популяции – 81 тыс. особей. Нурлан Кылышбаев

Представитель Народной партии Казахстана заявил, что любая интерпретация отстрела и регулирования сайги будет иметь плохие последствия. Он заявил, что страна потратила очень много времени и ресурсов на то, чтобы восстановить эту популяцию.

Мы считаем, что эта популяция не восстановилась в полной мере – популяция сайги у нас доходила до 5 млн особей в Казахстане, поэтому та численность, которая имеется в стране, является раздутой, по нашему мнению. Более того, численность сайги нужно сохранить. Мы считаем, что любая интерпретация о варварском регулировании через отстрел сайги является противоестественной. Популяция может саморегулироваться, если достигает большого количества на ту территорию, где находится. Поэтому в этом отношении нужно научное обоснование, а без него приниматься решение не должно. Представитель Народной партии Казахстана

1 июня министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев заявил, что, несмотря на рост численности сайгаков, охота на них пока запрещена.

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7 июня стало известно, что Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовил проект приказа, которым вносятся изменения в правила выдачи разрешений на пользование животным миром. В частности, в главу о разрешениях на пользование животным миром хотят добавить подпункт «сбор дериватов сайгаков», что может разрешить охоту на этих животных.

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По мнению ученого-зоолога, заведующего лабораторией биоценологии и охотоведения Института зоологии КН МОН РК Константина Плахова, биологических препятствий на отстрел сайгаков нет, но для этого существуют социальные препятствия. Сам отстрел может стать стимулятором всплеска браконьерства, чего и опасаются специалисты.

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Напомним, что из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане введен запрет на его использование до 2023 года, за исключением научных целей.

Благодаря принятым мерам наблюдается ежегодный рост численности сайгаков в среднем на 40% – со 152 тыс. в 2017 до 1 млн 300 тыс. особей в 2022 году.