Нашествие каракуртов: с чем связано увеличение численности пауков и как спастись

Казахстан оккупировали каракурты. Первые пострадавшие от укусов ядовитых пауков стали обращаться к врачам с середины мая. Основной поток атакованных людей наблюдается с конца июня. На сегодня общее число пострадавших казахстанцев – одиннадцать человек. Zakon.kz разбирался в ситуации.

Ядовитые пауки расплодились по всей стране. Но большинство инцидентов с ними зафиксировано на западе Казахстана.

Первый случай обращения в больницу после укуса каракурта в Атырауской области произошел 29 июня. На сегодняшний день количество пострадавших выросло до 11, из них трое детей.

В трех районах области каракурты атаковали почти 400 верблюдов, из них 63 погибли. Рост числа ядовитых пауков зафиксирован на песчаных участках Индерского, Исатайского и Курмангазинского районов.



Каракурты чаще всего кусают верблюдов. Только в Индерском районе от яда каракуртов пострадали 97 верблюдов, 80 из которых удалось спасти, но 17 погибли. Также каракурты атаковали 16 голов скота, шесть из них спасти не удалось.

В Курмангазинском районе Атырауской области 122 верблюда также были укушены. Из них 30 верблюдов погибли, а 72 находятся на лечении у ветеринаров.

"Выживших верблюдов усиленно лечат. Животным проводят симптоматическую терапию: снижают температуру тела, повышают иммунитет, дают диуретики и разжижают кровь. Ветеринары строго соблюдают правила ухода за больным скотом, так как экстренные лечебные процедуры после укуса ядовитого насекомого являются основным способом спасения животных от смерти", – сообщают специалисты.

В Управлении сельского хозяйства Атырауской области рекомендовали владельцам животных воздерживаться от выпаса верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где замечены ядовитые паукообразные, а также оперативно сообщать о животных, у которых выявлены признаки отравления.

Стоит отметить, что с середины мая в Шымкенте с укусами смертоносного паука к медикам обратились 15 пострадавших. Врачам удалось спасти всех пациентов, несмотря на то, что попадание яда в организм переносится тяжело.

Как рассказал заведующий лабораторией арахнологии и других беспозвоночных Института зоологии КН МОН РК Айдын Есжанов, в Казахстане весьма опасными для жизни и здоровья человека считаются пауки рода Latrodectus. А это:



каракурт ( Latrodectus tredecimguttatus) ;

; каракурт Даля ( Latrodectus dahli );

); белый каракурт (Latrodectus pallidus).

Специалист отметил – два последних вида существуют на небольшой территории, и встретить их можно редко. Белый каракурт обитает на юге страны, каракурт (Latrodectus tredecimguttatus) – практически по всей стране.

"В годы высокой численности эти пауки доставляют немало хлопот как людям, так и животным. В такие периоды конфликты с этими паукообразными практически неизбежны, особенно для жителей сельской местности. На пастбищах подвергаются укусам каракуртов как люди, так и скот. Особенно чувствительны к ним лошади и верблюды". Айдын Есжанов

Зоолог пояснил, что пауки в основном активны ночью. Чаще всего случаи укусов происходят тогда, когда самки в поисках убежищ от жары совершают кочевки, проникая в дома.

"Паук забирается на спящего на земле человека и кусает его. Укус практически безболезненный, так как паук погружает коготки своих клешней (хелицер) неглубоко, примерно на 0,5 мм. Но тяжесть интоксикации ядом паука серьезная. Пострадавший спустя некоторое время после укуса начинает ощущать сильные боли в области поясницы, в суставах, живот становится каменным. Наблюдается обильное потоотделение и учащенное дыхание. Состояние усугубляется приступами паники и боязни смерти. В тяжелых случаях может наступить анафилактический шок", – рассказал зоолог.

Специалист отметил, что в Казахстане фауна пауков насчитывает свыше тысячи известных науке видов. При этом ежегодно описываются новые виды, что объясняется наличием различных природных зон и разнообразными условиями.

"Важно знать, что практически все пауки ядовиты, то есть обладают ядовитым аппаратом и определенным набором токсинов, которые они используют для охоты и умерщвления своих жертв, а также для защиты. Однако опасными для жизни и здоровья человека является небольшое количество пауков, примерно менее 1% от общего числа известных видов, а это свыше 50 тыс. видов", – подчеркнул зоолог.

Как не стать жертвой укуса паука?

В те годы, когда встреча с каракуртом маловероятна из-за их малого количества, каких-либо специальных мер предосторожности не требуется. Но в периоды массового размножения каракуртов следует придерживаться определенных правил поведения. Особенно во время отдыха на природе и путешествий, объясняет специалист.

Правила предосторожности

1) Располагаясь на ночлег в дикой природе, прежде нужно побеспокоиться о безопасности. Проверьте палатку на наличие пауков и другой живности. Опасно спать на открытой земле. Место отдыха должно быть на возвышенности. В палатке необходимо организовывать защиту от пауков и насекомых в виде полога или навеса (масахан).

2) Утром, надевая верхнюю одежду и обувь, необходимо тщательно ее проверить. Насекомые, пауки, клещи, скорпионы и даже змеи любят заползать туда, если предметы лежат в открытом доступе.

3) На природе носите закрытую одежду, обувь с длинным голенищем (сапоги, берцы). Если таковой нет, нужно брюки заправить в носки. Также обязателен головной убор, желательно закрыть и шею.

4) Если почувствовали, что по вашему телу что-то ползет, постарайтесь смахнуть животное рукой или тканью, не прижимая к коже, поскольку это может повлечь укус.

5) Регулярно осматривайте себя и своих близких на наличие насекомых, клещей и пауков.

Если же вас укусили

Зоолог Айдын Есжанов дал рекомендации экстренной помощи на случай, если укуса каракурта не удалось избежать.

Они актуальные в первые пару минут. В любом случае следующим действием должно быть обращение за квалифицированной помощью к медицинскому работнику.

"П. И. Мариковский – советский и казахстанский зоолог (энтомолог), профессор, доктор биологических наук, в свое время разработал метод полевой профилактики отравления ядом каракурта. Он заключался в прижигании места укуса раскаленным предметом в первые 2-3 минуты после укуса, никак не позднее. Смысл его в том, что высокая температура инактивирует (разрушает) яд, предотвращая тем самым отравление. Если же время упущено, прижигание места укуса не принесет какого-либо результата". Айдын Есжанов

Безусловно, лучшим в таком случае станет, если под рукой окажется противокаракуртовая сыворотка. Но это маловероятно в обычной жизни, поэтому пострадавшего от укуса срочно нужно доставить в больницу.

"Медперсоналу необходимо детально пояснить, где и когда произошел укус, что потенциально могло укусить/ужалить человека. Ни в коем случае не употреблять алкоголь, поскольку он расширит сосуды и токсины интенсивнее будут распространяться по организму, а это усугубит отравление", – добавил спикер.



Почему каракурты атаковали жителей Казахстана

Так с чем же связано такое количество жертв опасного паука? По словам зоолога Айдына Есжанова, вспышка роста количества особей началась не в 2024 году.

"Как известно из предыдущих исследований П. И. Мариковского, предполагается, что каракурт может давать вспышки численности каждые 4, 8, 12 и 100 лет. Текущая вспышка каракурта началась в 2022 году. Уже тогда нами были обнаружены места скопления этих пауков. Каракурты были активны даже в Алматы", – сказал специалист-зоолог.





Два года назад зоолог заметил каракурта в такой же летний период возле Ледового дворца "Алматы Арена", где он сразу определил вид паука – в городе отлично себя чувствовал каракурт Latrodectus tredecimguttatus.

Специалист отметил, что важнейшим фактором для комфортного существования каракуртов являются объекты его питания: муравьи, жуки, саранчовые, а также характер осадков в зимний и весенний периоды. В 2024 году обилие осадков, по всей видимости, поспособствовало росту численности кормовой базы пауков, а следовательно, и увеличению численности каракурта.

"Проблема усугубляется стихийными свалками вокруг населенных пунктов в местах обитания каракурта. Так, строительный и бытовой мусор, автомобильные шины, утварь создают укрытия для этих пауков и других беспозвоночных, тем самым способствуя их выживанию", – добавил Айдын Есжанов.

Сторонитесь, но не уничтожайте пауков

Опасаясь встречи с пугающими на вид насекомыми и паукообразными, а иногда даже опасными, следует понимать – это важный представитель живой природы, неотъемлемое составляющее в пищевой цепи. А значит, окружающему миру без него не прожить.

"Несмотря на то, что каракурт представляет определенную угрозу для животных и людей, он является важным звеном в пищевой цепи в аридных экосистемах. Поэтому бездумное изъятие его из природной среды может иметь плачевные последствия. Здесь, напротив, следует использовать его природные циклы и внезапный рост численности во благо человеку. Каракурт, будучи обладателем сильного яда, является ценным объектом для фармакологии, биохимии, физиологии и молекулярной биологии". Айдын Есжанов

Специалист пояснил, что, поскольку каждый вид пауков обладает своим уникальным набором токсинов, пептидов и других биологически активных веществ, человеку предоставляется практически неограниченное поле для исследований их свойств и изготовления лекарственных препаратов из них.

"Известно, что яды паукообразных (пауки, скорпионы) обладают свойствами для лечения некоторых разновидностей рака, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. А стоимость одного микролитра яда пауков может доходить до десятков и сотен долларов. В этой связи Казахстан с его богатым разнообразием видов, в частности пауков, обладает большим потенциалом в развитии данного направления. Вместо бездумного уничтожения следует использовать природные ресурсы, к которым относится и каракурт", – заключил зоолог.

Ранее сообщалось, что в Алматы с начала весны в медицинские организации с укусами клещей обратились 1927 пострадавших.