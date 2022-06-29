Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Снизить штрафы за сорванные тюльпаны и лотосы попросил депутат

Казахстан Красная книга тюльпаны депутат предложение Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Парламента РК Серик Ерубаев считает, что наказание за срыв этих охраняемых законом растений слишком жестокое, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении поправок в КоАП, УК и УПК РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения мажилисмен высказался о необходимости пересмотра наказания за срыв некоторых краснокнижных растений.

В УК РК в статьях 335, 336 санкции очень ужесточенные. Наши граждане уплачивают штрафы миллионами за срыв диких тюльпанов и лотосов. Многие наши жители даже не знают, что эти цветы занесены в Красную книгу. Например, был задержан человек, который сорвал несколько дикорастущих тюльпанов. Ему был наложен штраф в размере более 8 млн тенге. Депутат Серик Ерубаев

По словам депутата, для того, чтобы покрыть эти штрафы, граждане берут кредиты, чем загоняют себя в тупик.

В связи с этим парламентарий поинтересовался у главы природоохранного ведомства: не предусматривается ли какое-либо облегчение наказания для таких лиц?

Может, исключить эти дикие тюльпаны и лотосы из перечня редких растений, включенных в Красную книгу?Серик Ерубаев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев такой позиции не разделил. Он аргументировал, что все граждане не должны наносить ущерб окружающей среде, а наоборот – заботиться о ее сохранности. Правда, по поводу размеров штрафов согласился рассмотреть этот вопрос на рабочих группах.

Согласно статье 38 Конституции РК все граждане РК обязаны сохранять окружающую среду, относиться к ней бережно. Применение санкций предусмотрено только в отношении правонарушителей. Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Читайте также

Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 30 июня

Общественные туалеты в Алматы перейдут в доверительное управление частникам

Присваивать ИИН новорожденным предложила депутат

Оксана Скибан
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан, погода на 29 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
самые населенные людьми страны
Топ-10 стран мира по численности населения
назвать счастливым именем девочку
Топ-10 счастливых женских имен
засуха
В трех областях Казахстана в июле ожидается засуха
восточный гороскоп для всех знаков зодиака на июль
Знакомства, прибыль и карьерный рост: опубликован восточный гороскоп на июль
имя для мальчика
Топ-10 счастливых мужских имен
бокс
Какой вид спорта подходит представителям разных знаков зодиака
Совет по управлению Международным финансовым центром Астана
Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления