Снизить штрафы за сорванные тюльпаны и лотосы попросил депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Серик Ерубаев считает, что наказание за срыв этих охраняемых законом растений слишком жестокое, передает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении поправок в КоАП, УК и УПК РК по вопросам усиления ответственности за экологические правонарушения мажилисмен высказался о необходимости пересмотра наказания за срыв некоторых краснокнижных растений.

В УК РК в статьях 335, 336 санкции очень ужесточенные. Наши граждане уплачивают штрафы миллионами за срыв диких тюльпанов и лотосов. Многие наши жители даже не знают, что эти цветы занесены в Красную книгу. Например, был задержан человек, который сорвал несколько дикорастущих тюльпанов. Ему был наложен штраф в размере более 8 млн тенге. Депутат Серик Ерубаев

По словам депутата, для того, чтобы покрыть эти штрафы, граждане берут кредиты, чем загоняют себя в тупик.

В связи с этим парламентарий поинтересовался у главы природоохранного ведомства: не предусматривается ли какое-либо облегчение наказания для таких лиц?

Может, исключить эти дикие тюльпаны и лотосы из перечня редких растений, включенных в Красную книгу? Серик Ерубаев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев такой позиции не разделил. Он аргументировал, что все граждане не должны наносить ущерб окружающей среде, а наоборот – заботиться о ее сохранности. Правда, по поводу размеров штрафов согласился рассмотреть этот вопрос на рабочих группах.