Депутат поднял вопрос логистической изоляции Атырауской области

Депутат Мажилиса Серик Ерубаев 14 января 2025 года направил депутатский запрос министру транспорта Нурлану Сауранбаеву по текущему состоянию дорог в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен отметил, что в ходе поездки по регионам он в очередной раз убедился в бедственном состоянии транспортных путей на западе страны.

"В частности, в Атырауской области – крупнейшем доноре республиканского бюджета – нет ни одного километра четырехполосных автомобильных дорог первой категории. Кроме того, известно, что логистика между городами Атырау и Уральск имеет стратегическое значение. Между указанными городами никогда не было железной дороги. В результате грузоперевозчики вынуждены совершить значительный крюк через Актобе. Это, в свою очередь, значительно увеличивает срок и стоимость перевозок. Поэтому автодорога Атырау – Уральск стала одной из основных транспортных артерий Западного Казахстана и по своему функциональному назначению и интенсивности движения должна соответствовать параметрам, как минимум, четырехполосной автомобильной дороги", – озвучил Серик Ерубаев.

По его словам, на сегодняшний день дорога протяженностью 500 км, введенная в эксплуатацию 20 лет назад, фактически полностью изношена.

"Дополнительный вклад в это внесло весеннее наводнение 2024 года, которое привело к разрушению покрытия, многочисленным выбоинам и обрушениям, что создает постоянную угрозу для дорожного движения. Некоторые части участков дороги, поврежденные после наводнения, до сих пор полностью не восстановлены. Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ на автодороге Атырау – Индер все большегрузные автомобили передвигаются по данной трассе и создают серьезную дополнительную нагрузку. Ранее было разработано технико-экономическое обоснование и предусмотрен проект строительства современной автомагистрали между городами Атырау и Уральск. Однако в настоящее время принято решение ограничиться средним ремонтом дороги шириной 9 м", – продолжил мажилисмен.

Он также обратил внимание, что большая проблема действующих нормативов среднего ремонта заключается в том, что при проведении таких работ не предусматривается строительство временной объездной дороги.

"В результате в период ремонтных работ транспортные средства вынуждены передвигаться по полевым дорогам. Повышенная запыленность приводит к ухудшению видимости и представляет прямую угрозу безопасности дорожного движения. По словам водителей, в настоящее время движение по трассе очень опасно, особенно в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях, на некоторых участках водители вынуждены выезжать на встречную полосу, чтобы обойти глубокие ямы, и сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями. По официальным данным Министерства внутренних дел, на этом участке ежегодно регистрируется значительное количество дорожно-транспортных происшествий, около 81% из которых заканчиваются смертельным исходом. Уже в январе 2026 года зафиксированы факты гибели людей в результате аварии на этой трассе", – сказал депутат.

Он также обозначил еще одну проблему – это химические материалы, которые используются в дорожном строительстве.

"Казахстанские производители дорожной химии и отраслевые научно-исследовательские организации обращают внимание на системную проблему применения иностранных специальных добавок и модификаторов при реализации крупных дорожных проектов. В настоящее время в стране налажено отечественное производство дорожной химии. Имеется научная и лабораторная база, позволяющая разрабатывать и применять отечественные аналоги, адаптированные к климатическим и геологическим условиям Казахстана. Однако по неизвестным причинам отечественные материалы зачастую не включаются в проектно-сметные документации и фактически не используются. Сложившаяся ситуация фактически является поддержкой иностранного производства, а не развитие отечественной дорожно-химической отрасли", – отметил депутат.

В связи с вышеизложенным фракция депутатов предлагает рассмотреть строительство четырехполосной автомобильной дороги между Атырау и Уральском, разъяснить отсутствие временных объездных дорог в проектах среднего ремонта, а также при реализации дорожных проектов предусмотреть приоритетное использование отечественных дорожных материалов и химии.

