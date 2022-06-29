ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: озвучена стоимость ремонта

На брифинге аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о ходе ремонта на ТЭЦ-2, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня акционеры выделили средства, более 18 млрд тенге. Бюджет не выделял деньги и не будет, потому что это частный объект. Ремонтные работы идут полным ходом. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов

По его словам, сейчас идет ремонт 6 котлов, который должен быть завершен до 1 сентября. К 1 ноября будут завершены ремонтные работы дополнительных трех котлов.

То есть к 1 ноября мы должны будем выйти с отремонтированными 9 котлами. Вообще, на ТЭЦ 12 котлов, из которых в отопительный сезон будут работать 11 котлоагрегатов. На данный момент идет разработка трубы, которая обвалилась. К сожалению, погодные условия мешают активно заниматься этой работой, а это работа для специализированных организаций. Как только мы дойдем до определенной высоты, где будет относительно безопасно, будет пристроено специальное оборудование, установлены люльки, на которых будет работать большее количество людей, и темпы разбора этой трубы заметно ускорятся. Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов

Аким добавил, что на следующий год запланировано строительство одной трубы вместо двух: одна из них будет разобрана после ЧП, а вторую полностью уберут, так как она была возведена в 1962 году.

Напомним, в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба.

Ход расследования происшествия взяли на контроль прокурор области и начальник ДП СКО. Директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2 задержали в рамках расследования дела по ст. 254 УК РК «Недобросовестное отношение к обязанностям».