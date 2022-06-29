Утонули студенты из Индии: поиски в Туркестанской области ведутся при помощи вертолета

26 июня вечером в 5 км от села Ханарык Толебийского района Туркестанской области (в каньоне Аксу реки Аксу) два студента 2001 года рождения при неизвестных обстоятельствах утонули в воде, передает Zakon.kz.

В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что поиски двух студентов из Индии, утонувших в запрещенном для купания месте, проводятся силами ДЧС (26 сотрудников, плавательное средство и четыре единицы техники), ДП (17 сотрудников и четыре единицы техники), АО «Казавиаспас» МЧС (вертолет и два члена экипажа), МИО (семь работников и три единицы техники).

Поиски продолжаются. Всего обследовано пешим ходом 5 км, на еврокоптере – 20 км. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Как уточнили в ведомстве, группа студентов (22 человека – преподаватель и 21 гражданин Индии) Южно-Казахстанской медицинской академии прибыла из Шымкента.

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