Токаев высказался об особом значении Каспийского моря

Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Шестом Саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.

В начале выступления президент Казахстана напомнил, что с момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. По его словам, за это время мир претерпел кардинальные изменения.

В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы. Касым-Жомарт Токаев

Наглядным свидетельством этого, как уточнил глава Казахстана, служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия.

Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и море неограниченных возможностей. Касым-Жомарт Токаев

Напомним, что 29 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад.