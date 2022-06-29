Токаев высказался об особом значении Каспийского моря
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Шестом Саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде, сообщает Zakon.kz.
В начале выступления президент Казахстана напомнил, что с момента проведения исторического саммита в Актау прошло уже четыре года. По его словам, за это время мир претерпел кардинальные изменения.
В условиях беспрецедентного «глобального шторма» возрастает особое значение Каспийского моря в силу его геостратегического расположения, наличия богатейших природных ресурсов, а также уникального транзитного потенциала. Актауский саммит продемонстрировал всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы.Касым-Жомарт Токаев
Наглядным свидетельством этого, как уточнил глава Казахстана, служит подписание после многолетних переговоров Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, заложившей прочный правовой фундамент для комплексного углубления пятистороннего взаимодействия.
Каспий – это не только огромное средоточие полезных ресурсов, но и море неограниченных возможностей.Касым-Жомарт Токаев
Напомним, что 29 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад.
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