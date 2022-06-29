Прикаспийский продовольственный хаб предложил создать Токаев
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Шестом Каспийском саммите, который проходит в Ашхабаде, предложил создать прикаспийский продовольственный хаб, передает Zakon.kz.
Глава государства подчеркнул, что «Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции».
Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.Касым-Жомарт Токаев
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в Шестом Саммите глав прикаспийских государств.
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