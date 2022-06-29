Токаев: Сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Шестом Каспийском саммите, который проходит в Ашхабаде, заявил, что сохранение экосистемы Каспия остается одним из ключевых направлений нашего сотрудничества, передает Zakon.kz.

Экономическое развитие и благополучие миллионов жителей побережья Каспия тесно связаны с задачей сохранения природной среды трансграничного водоема. Активная эксплуатация недр и транспортировка ресурсов несут большие риски для экологии региона. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, «вызовы глобального потепления и связанные с ним изменения климата представляют угрозу водным ресурсам».

Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка, иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал. Говоря об экологических проблемах нашего общего моря, не могу не упомянуть о бедственном положении каспийских тюленей. Факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения. Каспийский тюлень – эндемик и единственный представитель млекопитающих в фауне Каспийского моря. Он мигрирует по всему водоему и считается трансграничным биоресурсом. Касым-Жомарт Токаев

Также президент Казахстана обратил внимание участников саммита «на важность борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов на Каспийском море».

К сожалению, все еще имеют место факты незаконной добычи биоресурсов, провоза рыбной продукции, нелегального приобретения или сбыта осетровых. Для предупреждения и борьбы с подобными правонарушениями наши эксперты работают над проектом соответствующего протокола. Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Туркменистана с рабочим визитом прибыл в Ашхабад для участия в Шестом Саммите глав прикаспийских государств.