Есмагамбетова о росте заболеваемости COVID-19: Об ограничениях пока не говорим

Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. По ее словам, в основном заражаются невакцинированные граждане, передает корреспондент Zakon.kz.

Начиная с середины июня мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом. И постепенно с 50 случаев в сутки рост начался, и за последний день – вчера – было зарегистрировано 110 случаев. Если мы посмотрим от недели к неделе, то отмечается рост в 3,6 раза. Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова

Рост заболеваемости, по ее словам, отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.

В ходе эпидрасследования этих случаев мы установили, что 80% заболевших – это лица, которые не имели вообще вакцинации, или те, у которых с момента последней вакцинации или ревакцинации прошло более шести месяцев. Сейчас все ограничительные меры отменены. Но, несмотря на это, вакцинация и ревакцинация в стране не приостанавливались. На сегодня первым компонентом у нас привито 56% от всей численности населения. Ревакцинация тоже продолжается – почти 4,8 млн населения привито, это 68% от всех, кто подлежит. Айжан Есмагамбетова

При этом она еще раз отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Но, несмотря на это, о введении карантинных мер пока речи нет.

Пока о введении каких-то дополнительных или новых ограничений мы не говорим, потому что все регионы по-прежнему остаются в «зеленой», безопасной зоне. Но Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации. Айжан Есмагамбетова

Ранее сообщалось, что 110 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки.